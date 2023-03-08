Поки йшла в туалет: жінка померла після того, як на неї напала розлючена зграя мавп

Чатарабоїна Нарсава знаходилася вдома у своєму селі в Індії, коли на неї накинулися агресивні істоти.

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70-річна Чатарабоїна Нарсава померла на півдні Індії після нападу зграї диких мавп, коли вона йшла до туалету. Про це повідомляє Daily Mail.

У момент нападу на пенсіонерку, яка жила зі своєю дочкою у селі Рамаредді, вона була одна. Її донька поїхала на весілля, але згодом повернулася і поспішно доставила матір до лікарні, де та, на жаль, померла від отриманих травм.

Влада спростувала версію про те, що жінку побили тварини, і заявила, що вона послизнулася і впала, вдарившись головою об підлогу. Однак вони підтвердили, що Чатарабоїна зазнала травм, від яких згодом померла, намагаючись втекти від натовпу мавп.

"Ми дізналися від місцевих жителів, що коли мавпи напали на неї, вона спробувала втекти. При цьому вона послизнулася та впала. Вона отримала травму голови та померла", — розповів інспектор поліції.

Сім'я Чатаробоїни кремувала її невдовзі після смерті, а поліція продовжує розслідування.

[ + – ] Влада відкинула версію про те, що жінку побили тварини Фото: BBC Handout

Цей смертельний напад — лише останній у довгій низці трагедій, пов'язаних з мавпами в Індії, де мешкають мільйони приматів. Місцеві жителі б'ють на сполох і вимагають від уряду зробити хоч що-небудь.

31 серпня 2022 року, в районі індійського міста Будаун 52-річний фермер спробував втекти від зграї мавп, що напала на нього. Але трагічно загинув після падіння з даху власного будинку. Сусіди одразу ж доправили чоловіка до лікарні, але після приїзду лікарі констатували смерть.

Родичі жертви агресивних приматів також розповіли про подробиці події, зокрема, про те, що мавпи практично щодня нападають на їхні будинки та посіви.

Раніше Фокус писав, що в Індії восьмирічна спадкоємиця мільйонного статку раптово вирішила стати черницею. Її батько, який сповідує джайнізм, зазначив, що вона завжди була дуже побожною і це цілком її вибір.

Також повідомлялося, що в Індії спробували перейменувати День святого Валентина. Влада розраховувала, що підміна свята одночасно підвищить "емоційне багатство" громадян і завдасть удару по "західному культурному імпорту". Але натомість інтернет "вибухнув" мемами та різними глузуваннями.