Пока шла в туалет: женщина умерла после того, как на нее напала разъяренная стая обезьян

Чатарабоина Нарсавва находилась дома в своей деревне в Индии когда на нее набросились агрессивные существа.

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70-летняя Чатарабоина Нарсавва умерла на юге Индии после нападения стаи диких обезьян, когда она шла в туалет. Об этом сообщает Daily Mail.

В момент нападения на пенсионерку, которая жила со своей дочерью в деревне Рамаредди, она была одна. Ее дочь уехала на свадьбу, но позже вернулась и спешно доставила матерь в больницу, где та, к сожалению, скончалась от полученных травм.

Власти опровергли версию о том, что женщину избили животные, и заявили, что она поскользнулась и упала, ударившись головой об пол. Однако они подтвердили, что Чатарабоина получила травмы, от которых впоследствии скончалась, пытаясь убежать от толпы обезьян.

"Мы узнали от местных жителей, что когда обезьяны напали на нее, она попыталась убежать. При этом она поскользнулась и упала. Она получила травму головы и умерла", — рассказал инспектор полиции.

Семья Чатарабоины кремировала ее вскоре после смерти, а полиция продолжает расследование.

[ + – ] Власти отвергли версию о том, что женщину избили животные Фото: BBC Handout

Это смертельное нападение — лишь последнее в длинной череде трагедий, связанных с обезьянами в Индии, где обитают миллионы приматов. Местные жители бьют тревогу и требуют от правительства предпринять хоть что-нибудь.

31 августа 2022 года, в районе индийского города Будаун 52-летний фермер попытался убежать от напавшей на него стаи обезьян. Но трагически погиб после падения с крыши собственного дома. Соседи сразу же доставили мужчину в больницу, но по приезде врачи констатировали смерть.

Родственники жертвы агрессивных приматов также рассказали о подробностях произошедшего, в частности, о том, что обезьяны практически ежедневно нападают на их дома и посевы.

Ранее Фокус писал, что в Индии восьмилетняя наследница миллионного состояния внезапно решила стать монахиней. Ее отец, который исповедует джайнизм, отметил, что она всегда была очень набожна и это целиком ее выбор.

Также сообщалось, что в Индии попытались переименовать День святого Валентина. Власти рассчитывали, что подмена праздника одновременно повысит "эмоциональное богатство" граждан и нанесет удар по "западному культурному импорту". Но вместо этого интернет "взорвался" мемами и различными насмешками.