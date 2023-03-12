Драчун Гарри: на британской ферме завели козла, который стал звездой TikTok (видео)

Козел систематически терроризирует не только других животных, но и доставляет много хлопот местным жителям. Однажды он совершил "преступление", за которое хозяйка посадила его в "одиночную камеру".

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В небольшой британской деревне Грейндж-овер-Сандс на одной из ферм проживает козел по прозвищу Гарри, который за несколько месяцев стал звездой TikTok. Дело в том, что Гарри имеет очень непростой характер и постоянно дебоширит на ферме, терроризируя не только других животных на ферме, но и местных деревенских жителей. О "боевых подвигах" британского козла написали журналисты Daily Star.

Хозяйка животного Энн Ломас призналась, что Гарри стал настоящим кошмаром для всей фермы после того, как она купила козленка в 2021 году. Козел сразу проявил свой бойцовский характер и, приехав на ферму, пустил в ход свое грозное оружие — рога, подравшись с овцами. При этом одной из них разбил голову, жалуется Ломас.

Кроме драчливого нрава козел решил показать, кто в доме хозяин и начал средь бела дня воровать у других животных еду.

"Практически в первый же день своего пребывания здесь он ворвался в сарай для кур и начал гоняться за ними и поедать их корм. Я поместила его к альпакам, так как они крупнее его и могут с ним справиться, но вскоре он начал убегать", — призналась хозяйка Гарри.

Но этим "подвиги" козла не ограничились. В один момент Ломас заметила в своем сарае чужое нижнее белье, а позже увидела, что Гарри на рогах носит бюстгальтеры и трусы — как оказалось козел их стащил со стиральных машин соседей, о чем они и пожаловались хозяйке.

Кроме этого Гарри любил накалывать на рога футбольные мячи местных ребят, пугать покупателей местной лавки, а однажды козел нагло вломился в один из домов, чтобы немного там вздремнуть. После чего хозяин дома пожаловался, что животное успело оставить в гостиной "очень нежелательный подарок". Энн Ломас пыталась сдерживать ярость своего питомца и надевала на его рога трубки из пенопласта, но он постоянно их сбрасывает.

Может быть Гарри и дальше бы занимался своими привычными делами, но в январе этого года он перешел все границы и после того, как укусил за ягодицы местного фермера ему устроили импровизированный суд. Козлу предъявили обвинения за все — от кражи до преступного нападения. Его отправили в "одиночную камеру" и дали время подумать над своим поведением.

"Это дает ему время подумать о своих действиях и дать другим животным отдохнуть от его издевательств. Гарри доводит меня до бешенства, но несмотря на все, что он делает, я люблю его до безумия", — призналась Ломас.

Напомним, в Индии умерла 70-летняя женщина после нападения стаи диких обезьян. Власти опровергли версию о том, что женщину избили животные, но подтвердили, что женщина получила травмы, от которых впоследствии скончалась, пытаясь убежать от толпы обезьян.