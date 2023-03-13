"Папір на довірі": у МЗС РФ заявили, що долар США "ненадійний"

Російські чиновники згадали про санкційний удар Штатів та сподіваються на допомогу Сходу. Вони знайшли дані за 2021 рік, у яких ВВП Китаю нібито більший, ніж у Штатів на 4 трлн доларів.

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Американський долар не несе жодних гарантій безпеки щодо заощаджень та інвестицій. Таку думку висловив 13 березня директор департаменту зовнішньополітичного планування МЗС Росії Олексій Дробінін.

"Підірвано довіру до долара США, що сприяє прискоренню процесу його демонополізації як основного засобу міжнародних розрахунків, заощаджень, інвестицій. Давайте скажемо прямо: долар — це не більше ніж "папірець на довірі", — заявив він.

Уряд Штатів ніколи не виплатить галопуючий держборг, який "перевалив за 31 трлн доларів", підрахував чиновник.

Дробінін розповів про "ерозію" глобального ринку банківських та страхових послуг. Євросоюз, як зазначили у МЗС, вражені економічними проблемами, які посилили санкції проти РФ.

"Посудіть самі: інфляція в ЄС у 2022 році перевищила 11%, а частка долара у світових золотовалютних резервах за останні 20 років знизилася з 71 до 59% і продовжує падати", — додав він.

Дробінін розповів, як політичні амбіції США та їхніх союзників перевищили економічні — Вашингтон використовує фінансові інструменти як зброю.

"Це безперервне застосування санкцій, маніпулювання валютним та фондовим ринками і навіть пряме втручання у внутрішні справи інших держав", — зауважив голова департаменту.

Азіатсько-Тихоокеанський регіон, на думку дипломата, поступово стає центром світової економічної активності.

"Китай на наших очах трансформується в економічного лідера планетарного масштабу. У 2021 році ВВП країни за паритетом купівельної спроможності склав 27,2 трлн доларів, а США — 23 трлн", — сказав він.

Нагадаємо, що український "Центр економічної стратегії" 7 березня підрахував потреби України у фінансуванні у 2023 році. Економісти кажуть, що очікувані вливання західних партнерів ледве перекриють бюджетний дефіцит.

У Росії 16 листопада минулого року вимушено провели емісію цінних паперів, щоби зібрати гроші для повномасштабної війни в Україні. За один день вдалося зібрати 13,6 млрд доларів.