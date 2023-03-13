"Бумажка на доверии": в МИД РФ заявили, что доллар США "ненадежен"

Российские чиновники вспомнили о санкционном ударе Штатов и надеются на помощь Востока. Они нашли данные за 2021 год, в которых ВВП Китая якобы больше, чем у Штатов на 4 трлн долларов.

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Американский доллар не несет никаких гарантий безопасности в плане сбережений и инвестиций. Такое мнение выразил 13 марта директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.

"Подорвано доверие к доллару США, что способствует ускорению процесса его демонополизации как основного средства международных расчетов, сбережений, инвестиций. Давайте скажем прямо: доллар – это не более чем "бумажка на доверии", — заявил он.

Правительство Штатов никогда не выплатит галопирующий госдолг, "переваливший за 31 трлн долларов", подсчитал чиновник.

Дробинин рассказал об "эрозии" глобального рынка банковских и страховых услуг. Евросоюз, как отметили в МИД, по­ражены экономическими проблемами, которые усугубили санкции против РФ.

"Посудите сами: инфляция в ЕС в 2022 году превысила 11%, а доля доллара в мировых золотовалютных резервах за последние 20 лет снизилась с 71 до 59% и продолжает падать", — добавил он.

Дробинин рассказал, как политические амбиции США и их союзников превысили экономические — Вашингтон использует финансовые инструменты как оружие.

"Это безостановочное применение санкций, манипулирование валютным и фондовым рынками и даже прямое вмешательство во внутренние дела других государств", — заметил глава департамента.

Азиатско-Тихоокеанский регион, по мнению дипломата, постепенно становится центром мировой экономической активности.

"Китай на наших глазах трансформируется в экономического лидера планетарного масштаба. В 2021 году ВВП страны по паритету покупательной способности составил 27,2 трлн долларов, а США – 23 трлн", — заключил он.

Напомним, что украинский "Центр экономической стратегии" 7 марта подсчитал потребности Украины в финансировании в 2023 году. Экономисты говорят, что ожидаемые вливания западных партнеров едва перекроют бюджетный дефицит.

В России 16 ноября прошлого года вынужденно провели эмиссию ценных бумаг, чтобы собрать деньги для полномасштабной войны в Украине. За один день удалось собрать 13,6 млрд долларов.