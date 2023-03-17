Привіз із зони бойових дій: військовий катався по Москві з гранатою в рукаві, - росЗМІ

Затриманий не зміг пояснити, для чого йому знадобився вибухонебезпечний пристрій, як передають ЗМІ, проте розповів історію його появи. Поліція порушила проти росіянина кримінальну справу.

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У Москві затримали "добровольця" з війни в Україні, який катався по всьому місту із гранатою всередині автомобіля. Про це повідомляє "Осторожно, Москва" у п'ятницю, 17 березня.

Стався інцидент на південному сході столиці. Співробітники дорожньо-патрульної служби зупинили задля перевірки автомобіль із двома чоловіками в салоні.

Проживають вони, як з'ясувалося, в Домодєдово і один із них почав сильно нервувати, побачивши співробітників правоохоронних органів. Після огляду виявилося, що це було недарма.

Співробітник поліції знайшов у рукаві у чоловіка вибухонебезпечний пристрій. Пояснити причину того, для чого він катається з ним по місту підозрюваний не зміг, проте розповів історію появи гранати у нього. Виявляється, чоловік на ім'я Віктор є "добровольцем" т.зв. "СВО" і привіз її з передової як "сувенір".

"Сапери оглянули гранату та вилучили її, на чоловіка порушили справу за незаконний обіг вибухових пристроїв", — йдеться у повідомленні.

За такі дії в російському законодавстві є покарання — стаття 222 ч. 1 Кримінального кодексу РФ (Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання чи носіння вибухових речовин, або вибухових пристроїв). Це карається позбавленням волі на строк від шести до восьми років.

Нагадаємо, 17 березня у Чернівцях чоловік із гранатою у суді погрожував підірвати себе. За даними місцевих ЗМІ, поряд знаходиться одна зі шкіл і діти були змушені спуститися до підвалу через загрозу підриву.