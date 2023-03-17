Привез из зоны боевых действий: военный катался по Москве с гранатой в рукаве, — росСМИ

Задержанный не смог объяснить для чего ему понадобилось взрывоопасное устройство, как передают СМИ, однако рассказал историю его появления. Полиция возбудила против россиянина уголовное дело.

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В Москве задержали "добровольца" с войны в Украине, который катался по всему городу с гранатой внутри автомобиля. Об этом сообщает "Осторожно, Москва" в пятницу, 17 марта.

Произошел инцидент на юго-востоке российской столицы. Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили ради проверки автомобиль с двумя мужчинами в салоне.

Проживают они, как выяснилось, в Домодедово и один из них начал сильно нервничать при виде сотрудников правоохранительных органов. После осмотра оказалось, что это было неспроста.

Сотрудник полиции нашел в рукаве у мужчины взрывоопасное устройство. Объяснить причину того, для чего он катается с ней по городу — подозреваемый не смог, однако рассказал историю появления гранаты у него. Оказывается мужчина по имени Виктор является "добровольцем" т.н. "СВО" и привез ее с передовой в качестве "сувенира".

"Саперы осмотрели гранату и изъяли ее, на мужчину возбудили дело за незаконный оборот взрывных устройств", — говорится в сообщении.

За подобные действия в российском законодательстве есть наказание — статья 222 ч. 1 Уголовного кодекса РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Это наказывается лишением свободы на срок от шести до восьми лет.

Напомним, 17 марта в Черновцах мужчина с гранатой в суде угрожал подорвать себя. По данным местных СМИ, рядом находится одна из школ и дети были вынуждены спуститься в подвал из-за угроза подрыва.