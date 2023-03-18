Змінили позицію: США депортували росіянина, який утік від мобілізації, — ЗМІ

Чергова зміна позиції США, ухваленої після вторгнення РФ в Україну, змушує людей, які тікають від путінської мобілізації, повернутися у Росію.

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Адміністрація Джо Байдена тихо відновила депортацію у Росію, що є очевидною зміною позиції, ухваленої після вторгнення Росії в Україну трохи більше року тому, коли такі депортації було призупинено. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що цими вихідними росіянина, який приїхав у США, рятуючись від російської мобілізації на війну в Україні, депортували назад у Росію.

Емігрант був серед кількох прохачів притулку з РФ, більшість з яких перебралися у США в минулому році й тепер бояться, що уряд США депортує їх у Росію, де їм може загрожувати в'язниця або швидке відправлення на передову.

"Служба імміграційного та митного контролю США (Ice), як і раніше, віддана гуманному, ефективному та професійному забезпеченню дотримання імміграційного законодавства. Ice полегшує переміщення та вивезення негромадян комерційними авіакомпаніями та чартерними рейсами відповідно до вимог місії, — заявило цього тижня федеральне агентство, додавши: Ice здійснює вивезення в інші країни, враховуючи Росію, відповідно до керівних принципів країни щодо вивезення".

Новини про поновлення депортацій у Росію з'явилися трохи більше ніж через рік після повідомлень про те, що адміністрація Байдена призупинила депортаційні рейси в Росію, Україну та сім інших країн Європи під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Незрозуміло, коли депортації у Росію відновилися. Білий дім не відповів на запит видання про коментарі.

Адвокатка з Техасу Дженніфер Скарборо, серед клієнтів якої четверо росіян, які в'їхали до США через кордон із Мексики та шукають притулку, заявила, що чоловіки послалися на страх бути призваними воювати.

Скарборо сказала, що представники Ice повідомили, що один з її клієнтів був депортований на вихідних. Вона пояснила, що не сумнівається, що його відвезли в Росію.

"Я не знаю, що з ним буде, — сказала Скарборо. Росія неймовірно голосно заявляла про свої почуття до опозиції. Один лише той факт, що вони втекли з Росії, щоб перебратися до Сполучених Штатів, наражає їх на ризик".

Раніше Фокус писав, що 46 громадян з Ірану, Сирії, Афганістану й інших країн намагалися через Білорусь незаконно потрапити в Польщу на різних прикордонних пунктах.