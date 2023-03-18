Изменили позицию: США депортировали россиянина, который бежал от мобилизации, — СМИ

Очередное изменение позиции США, принятой после вторжения РФ в Украину, заставляет людей, бегущих от путинской мобилизации, вернуться в Россию.

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Администрация Джо Байдена тихо возобновила депортацию в Россию, что является явным изменением позиции, принятой после вторжения России в Украину чуть более года назад, когда такие депортации были приостановлены. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что в эти выходные россиянина, который приехал в США, спасаясь от российской мобилизации на войну в Украине, депортировали обратно в Россию.

Эмигрант был среди нескольких просителей убежища из РФ, многие из которых перебрались в США в прошлом году и теперь боятся, что правительство США депортирует их в Россию, где им может грозить тюрьма или скорая отправка на передовую.

"Служба иммиграционного и таможенного контроля США (Ice) по-прежнему привержена гуманному, эффективному и профессиональному обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства. Ice облегчает перемещение и вывоз неграждан коммерческими авиакомпаниями и чартерными рейсами в соответствии с требованиями миссии, — заявило на этой неделе федеральное агентство, добавив: Ice осуществляет вывоз в другие страны, включая Россию, в соответствии с руководящими принципами страны по вывозу".

Новости о возобновлении депортаций в Россию появились чуть более чем через год после сообщений о том, что администрация Байдена приостановила депортационные рейсы в Россию, Украину и семь других стран Европы во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Неясно, когда депортации в Россию возобновились. Белый дом не ответил на запрос издания о комментариях.

Адвокат из Техаса Дженнифер Скарборо, среди клиентов которой четверо россиян, въехавших в США через границу из Мексики и ищущих убежища, заявила, что мужчины сослались на страх быть призванными воевать.

Скарборо сказала, что представители Ice сообщили ей, что один из ее клиентов был депортирован на выходных. Она объяснила, что не сомневается, что его увезли в Россию.

"Я не знаю, что с ним будет, — сказала Скарборо. Россия невероятно громко заявляла о своих чувствах к оппозиции. Один только тот факт, что они бежали из России, чтобы перебраться в Соединенные Штаты, подвергает их риску".

Ранее Фокус писал, что 46 граждан из Ирана, Сирии, Афганистана и других стран пытались через Беларусь незаконно попасть в Польшу на разных пограничных пунктах.