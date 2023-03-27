За словами Миколи Патрушева, цього разу Москва не допоможе Вашингтону "зберегти свою цілісність", оскільки він став "чемпіоном" з розв'язання воєн.

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У Кремлі вважають, що на "Саміті за демократію", який пройде 28 березня, Сполучені Штати Америки оголосять себе "захисниками міжнародного права". Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев в інтерв'ю "Російській газеті", опублікованому в понеділок, 27 березня.

"Саміт за демократію", організований нинішнім апаратом Білого дому, безумовно, проводиться в рамках президентських перегонів, що фактично почалися в США. Це буде ще одне зібрання на користь світового порядку, в якому Вашингтон хоче завжди грати центральну роль. А незгодних, як очікується, затаврують як "недемократичні держави", — розповів Патрушев російським журналістам.

У Кремлі зазначають, що Вашингтон "став чемпіоном" із порушення суверенітету інших країн, а також за кількістю розв'язаних воєн та конфліктів.

При цьому, за словами секретаря Ради безпеки РФ, Росія нібито завжди була "захисником суверенітету та державності будь-яких народів". Водночас він заявив, що РФ не бажає війни та загибелі США.

"Росія як мінімум двічі рятувала самі США — під час Війни за незалежність та Громадянську війну. Але я вважаю, що цього разу допомагати Штатам зберегти свою цілісність недоцільно", — резюмував Патрушев.

Нагадаємо, 25 березня видання The Sun писало, що президент Росії Володимир Путін планував, що після повного захоплення України розпочне "тотальну зачистку" у суспільстві та політиці країни з "поквартирним терором". Таким чином він хотів утихомирити українців, готових чинити опір.

Раніше, 13 березня, у Кремлі заявили, що припускають участь президента Росія Володимира Путіна у саміті G20, запланованому на 9-10 вересня у Нью-Делі. За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Росія нібито продовжує брати повноцінну участь у роботі "двадцятки".