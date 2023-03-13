Після двох "прогулів": Кремль "не виключає" участь Путіна у саміті G20

Схоже, два попередні візити голови МЗС Сергія Лаврова на саміти G20 вплинули на представників Кремля, щоб розпочати підготовку лідера РФ до особистої повноцінної участі у роботі "двадцятки".

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Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не відкидає участі президента Росії Володимира Путіна у саміті G20, запланованому на 9-10 вересня в Нью-Делі, але остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено. Про це повідомляє "Інтерфакс".

13 березня, відповідаючи на запитання журналістів, Пєсков заявив, що візит Путіна на саміт "Великої двадцяти" в Індії цього року не виключений.

"Цього не можна виключати. Росія продовжує брати повноцінну участь у роботі "двадцятки". І вона має намір продовжувати це робити. Але жодного рішення поки що не прийнято", — заявив Пєсков.

Раніше, 10 березня, джерела Bloomberg повідомили, що в Кремлі зараз коригують графік Володимира Путіна у зв'язку з майбутнім самітом G20 у вересні цього року, щоб дозволити президенту РФ взяти участь у зустрічі лідерів після пропуску двох попередніх.

Також відомо, що саміт міністрів закордонних справ G20 проходив у Нью-Делі 1-2 березня 2023 року. Від Росії участь у ньому брав голова МЗС РФ Сергій Лавров. Виступаючи у Делі, Лавров заявив, що "Росія прагне завершити війну", чим спровокував хвилю сміху у всьому залі.

Той самий виступ Лаврова на саміті в Індії

Раніше, у січні 2023 року, стало відомо, що в списках учасників саміту G20 в Індії з'явився президент Росії Володимир Путін. Приймаюча країна ніяк не прокоментувала участь російського президента у саміті в Нью-Делі.

Також Фокус писав про головні події саміту "Великої двадцятки", що відбувся 15-16 листопада 2022 року на райському острові Балі в Індонезії.

Тоді президент РФ Володимир Путін був відсутній на саміті G20 у листопаді 2022 року, але опинився у центрі уваги світових лідерів, важливою темою для яких стало обговорення питання військової агресії РФ щодо України. Москва до останнього моменту тримала лідерів країн-учасників у невизначеності щодо візиту Путіна, і лише перед самою подією стало відомо, що замість лідера РФ до Індонезії вирушить голова МЗС Сергій Лавров.

Світові лідери відмовилися від спільного фото на підготовчій зустрічі до саміту G20 на острові Балі (липень 2022 р.) через присутність голови МЗС РФ Сергія Лаврова.