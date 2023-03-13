После двух "прогулов": Кремль "не исключает" участие Путина в саммите G20

Похоже, два предыдущих визита главы МИД Сергея Лаврова на саммиты G20 повлияли на представителей Кремля, чтобы начать подготовку лидера РФ к личному полноценному участию в работе "двадцатки".

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не исключает участие президента России Владимира Путина в саммите G20, запланированном на 9-10 сентября в Нью-Дели, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Об этом сообщает "Интерфакс".

13 марта отвечая на вопрос журналистов Песков заявил, что визит Путина на саммит "Большой двадцати" в Индии в этом году не исключен.

"Этого нельзя исключать. Россия продолжает принимать полноценное участие в работе "двадцатки". И она намерена продолжать это делать. Но никакого решения пока не принято", – заявил Песков.

Ранее, 10 марта, источники Bloomberg, сообщили, что в Кремле сейчас корректируют график Владимира Путина в связи с предстоящим саммитом G20 в сентябре этого года, чтобы позволить президенту РФ принять участие во встрече лидеров после пропуска двух предыдущих.

Также известно, что саммит министров иностранных дел G20 проходил в Нью-Дели 1-2 марта 2023. От России участие в нем принимал глава МИД РФ Сергей Лавров. Выступая в Дели Лавров заявил, что "Россия стремится завершить войну", чем спровоцировал волну смеха во всем зале.

То самое выступление Лаврова на саммите в Индии

Ранее, в январе 2023 года, стало известно, что в списках участников саммита G20 в Индии появился президент России Владимир Путин. Принимающая страна никак не прокомментировала участие российского президента в саммите в Нью-Дели.

Также Фокус писал о главных событиях саммита "Большой двадцатки", проходившем 15-16 ноября 2022 года на райском острове Бали в Индонезии.

Тогда президент РФ Владимир Путин отсутствовал на саммите G20 в ноябре 2022 года, но оказался в центре внимания мировых лидеров, важной темой для которых стало обсуждение вопроса военной агрессии РФ по отношению к Украине. Москва до последнего момента держала лидеров стран-участников в неопределенности относительно визита Путина, и только перед самим событием стало известно, что вместо лидера РФ в Индонезию отправится глава МИД Сергей Лавров.

Мировые лидеры отказались от общего фото на подготовительной встрече к саммиту G20 на острове Бали (июль 2022) из-за присутствия главы МИД РФ Сергея Лаврова.