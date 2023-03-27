По словам Николая Патрушева, в этот раз Москва не поможет Вашингтону "сохранить свою целостность", так как он стал "чемпионом" по развязыванию войн.

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В Кремле считают, что на "Саммите за демократию", который пройдет 28 марта, Соединенные Штаты Америки объявят себя "защитниками международного права". Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник, 27 марта.

"Саммит за демократию", организованный нынешним аппаратом Белого дома, безусловно, проводится в рамках фактически начавшейся президентской гонки в США. Это будет еще одно собрание в пользу мирового порядка, в котором Вашингтон хочет вечно играть центральную роль. А несогласных, как ожидается, заклеймят как "недемократические государства", — рассказал Патрушев российским журналистам.

В Кремле отмечают, что Вашингтон "стал чемпионом" по нарушению суверенитета других стран, а также по числу развязанных войн и конфликтов.

При этом, по словам секретаря Совбеза РФ, Россия якобы всегда была "защитником суверенитета и государственности любых народов". Вместе с тем он заявил, что РФ не желает войны и гибели США.

"Россия как минимум дважды спасала сами США — во время Войны за независимость и Гражданской войны. Но я полагаю, что в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно", — резюмировал Патрушев.

Напомним, 25 марта издание The Sun писало, что президент России Владимир Путин планировал, что после полного захвата Украины начнет "тотальную зачистку" в обществе и политике страны с "поквартирным террором". Таким образом он хотел усмирить украинцев, готовых оказать сопротивление.

Ранее, 13 марта, в Кремле заявили, что допускают участие президента Россия Владимира Путина в саммите G20, запланированном на 9-10 сентября в Нью-Дели. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия якобы продолжает принимать полноценное участие в работе "двадцатки".