Від 30 до 600 тисяч гривень: на яку зарплатню українські переселенці можуть розраховувати у Польщі

У Польщі не вистачає лікарів, медсестер, спеціалістів фінансової та IT сфер. Понад 20% українців отримують ставку 194,5 — 212,4 гривень за годину, свідчать дані соцопитувань.

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Українські біженці з вищою освітою, які працюють у Польщі і знають польську мову можуть працювати за фахом. Вчителі з категорією заробляють майже 70 тисяч гривень на місяць, розповів директор департаменту міжнародної рекрутації Міграційна платформа ЕWL Марцін Колодзейчик у коментарі "Обозревателю".

За його словами, без категорії вчитель отримає від 29,9 до 42,7 тисяч гривень. Крім вчителів, у Польщі не вистачає лікарів, медсестер та психологів. Потрібні також кваліфіковані фахівці у фінансовій сфері, кібербезпеці та IT, додав експерт.

Українські біженці з вищою освітою влаштовуються на роботи у компанії, які працюють у сфері послуг, торгівлі та громадського харчування, промислового виробництва та логістики. Зарплата на вакансіях у цих галузях в Польщі — від 29,9 до 42,7 тисяч гривень, зазначив він.

Дохід менеджерів залежить від напряму роботи компаній, за місяць вони можуть заробити від 68,3 до 102,5 тисяч гривень.

Зарплата молодших спеціалістів в IT-сфері стартує від 128 та доходить до 170 тисяч гривень, а фахівці вищої категорії отримають до 598 тисяч гривень, каже Колодзейчик.

Польські роботодавці зазвичай не вимагають підтвердження диплома, якщо це не обумовлено нормами законодавства.

"Якщо громадянин України претендує на менеджерську посаду, у нього не вимагатимуть підтвердження професії у Польщі", – пояснив він.

Найпоширеніші вакансії у Польщі – на підприємствах харчової та переробної промисловості, у логістиці (комплектування товарів та замовлень на складах) та автопромі. Заробітні плати у зазначених сферах перевищують 42 тисячі гривень, підсумував Колодзейчик.

Більш ніж половина співробітників з України працюють у великих компаніях

Соціологічне дослідження "Барометр польського ринку праці", опубліковане виданням Bankier.pl, показало, що 58% співробітників України працюють у великих компаніях. Майже кожен другий підприємець каже про наявність працівника з України.

"Люди працездатного віку, які знайшли притулок у Польщі після початку війни та хотіли працювати, легко знайшли себе. Найбільша кількість працівників з України працює у компаніях, де кількість працівників перевищує 250 осіб", — пояснив голова польської кадрової компанії Personnel Service Кшиштоф Інглот.

Згідно з дослідженням, 21% українців, які працюють у Польщі, отримують ставку у розмірі 194,5 — 212,4 гривень за годину.

"Це типова зарплата людини з України, хоча все залежить від регіону Польщі та займаної посади", — зазначив Інглот.

Фокус раніше писав, що середня зарплата директора у Польщі перевищує оклад на аналогічній посаді в Україні майже вчетверо.

В Україні статистику рівня зарплат не публікували з січня минулого року. Тоді показник був на рівні менше 15 тисяч гривень.