Різниця у кілька разів: аналітики дослідили рівень зарплат в Україні та Польщі (інфографика)

Розрив на посаді менеджера з продажу склав майже 80 000 гривень. Найменша різниця у оплаті роботи в охороні: українські охоронці отримують 10 000 гривень, а польські — 34 000.

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Аналітики порівняли платню у Польщі та Україні на 10 найпопулярніших вакансіях. Розрив між зарплатнею у країнах склав кілька десятків тисяч гривень. Про це повідомила редакція міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Для аналізу взяли найпопулярніші вакансії з грудня 2022 року до лютого 2023 року. Аналітики спирались на дані з Gremi Personal та українського сайту з пошуку роботи Work UA.

Середня зарплатня на позиції директора у Польщі переважає зарплатню на ідентичній посаді в Україні майже в чотири рази. Поки український директор заробляє 25 тисяч гривень, польський посадовець може отримувати 93 тисячі гривень. Найбільшу різницю аналітики помітили на посаді менеджера з продажу: українська зарплатня складає 15 тисяч гривень, а польська — 92.

Найменше з популярних вакансій платять на посадах касирів та охоронців, однак і там є помітний розрив між зарплатнею в Польщі та Україні. Українці за таку роботу отримують 10 тисяч гривень, в той же час поляки — 35 тисяч гривень.

[ + – ] Інфографіка заробітку у Польщі та Україні від Gremi Personal

"Надзвичайно велика різниця між заробітками у двох державах призводить до того, що кількість працевлаштованих (прим.ред.: у Польщі) збільшується щодня", — заявила директорка департаменту рекрутації в агенції Анна Джаболка.

В Агенції розповіли, що раніше у Польщі був попит на працівників низької кваліфікації, однак ситуація змінилась. За останні пів року у країні з’явилися тисячі українських бізнесів, які шукають працівників серед своїх земляків.

Нагадаємо, за результатами опитування КМІС більшість українців прагне, щоб до 2030 року Україна увійшла у Євросоюз. Більша частина опитаних оптимістично налаштована щодо майбутнього України. Найбільше українців надихають перемога, армія та єдність.

Також експерти Київської школи економіки порахували збитки соціальної, медичної та освітньої сфер України внаслідок російської агресії. Загальна сума втрат склала $10,7 млрд. Зруйновано майже півтори тисячі українських шкіл та 362 лікарні.