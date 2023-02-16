Близько $10 млрд: експерти порахували збитки України внаслідок вторгнення РФ (інфографіка)
Тільки збитки закладів освіти склали $8,8 млрд. Найбільше постраждали східні регіони: Донецька та Харківська область.
Експерти порахували збитки соціальної сфери, медицини та освіти внаслідок агресії РФ. За їхньою оцінкою, загальна сума прямих збитків у цих сферах сягає $10,7 млрд. Про це повідомили на сайті проєкту Київська школа економіки (KSE Institute).
Станом на січень 2023 року, як повідомляють в проєкті, щонайменше 4 497 закладів соціальної сфери, освіти та охорони здоров`я пошкоджені або зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Загальна сума збитків складає, за оцінкою експертів, $10,7 млрд:
- соціальна сфера втратила $0,2 млрд;
- освітня — $8,8 млрд;
- медична — $1,8 млрд.
На відновлення понівеченого потребується щонайменше $19,7 млрд.
Скільки закладів постраждало
Як повідомляють KSE Institute окупанти пошкодили чи зруйнували:
- 3 127 закладів освіти;
- 1 245 медичних закладів;
- 154 заклади соціального захисту населення.
Серед них:
- 1 489 шкіл, 885 дитячих садочків та 517 будівель закладів вищої освіти;
- 430 амбулаторій та 362 лікарні;
- 46 санаторіїв, 43 соціальних центри та 31 інтернат.
Найбільше постраждали східні регіони України.
Закладів соціальної сфери найбільше пошкоджено чи зруйновано:
- в Донецькій області — 21%;
- в Одеській — 20%;
- у Києві — 18%.
Закладів охорони здоров’я також найбільше знищили на сході України:
- в Донецькій області — 36%;
- на Харківщині — 23%;
- на Луганщині — 11%.
Закладів освіти найбільше постраждало в таких областях:
- Харківська — 34%;
- Донецька — 18%;
- Луганська — 11%.
Та це ще не всі збитки
Окрім того, ростуть витрати на соціальний захист через зростання рівня безробіття та збільшення громадян зі статусом ВПО, наголошують експерти.
Експерти проєкту KSE Institute наголошують, що оцінка потреб не є остаточною, бо війна ще триває.
Нагадаємо, 25 січня в Київській школі економіки порахували збитки інфраструктури внаслідок російської агресії. Ця сума у грудні 2022 року вже сягнула в $137,8 млрд. Тільки житловому фонду росіяни завдали шкоди на $54 млрд. Загалом за понад 11 місяців війни окупанти пошкодили або зруйнували 149,3 тис. житлових будинків.
Як повідомляє пресслужба Національного банку України, іпотечне кредитування в Україні скоротилося у 5,3 раза за кількістю договорів та у 4,3 раза у грошовому еквіваленті. З березня по травень тривало повне затишшя в іпотечному кредитуванні, після чого воно почало повільно поновлюватись.