Близько $10 млрд: експерти порахували збитки України внаслідок вторгнення РФ (інфографіка)

Тільки збитки закладів освіти склали $8,8 млрд. Найбільше постраждали східні регіони: Донецька та Харківська область.

Related video

Експерти порахували збитки соціальної сфери, медицини та освіти внаслідок агресії РФ. За їхньою оцінкою, загальна сума прямих збитків у цих сферах сягає $10,7 млрд. Про це повідомили на сайті проєкту Київська школа економіки (KSE Institute).

Станом на січень 2023 року, як повідомляють в проєкті, щонайменше 4 497 закладів соціальної сфери, освіти та охорони здоров`я пошкоджені або зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Загальна сума збитків складає, за оцінкою експертів, $10,7 млрд:

соціальна сфера втратила $0,2 млрд;

освітня — $8,8 млрд;

медична — $1,8 млрд.

На відновлення понівеченого потребується щонайменше $19,7 млрд.

Скільки закладів постраждало

Як повідомляють KSE Institute окупанти пошкодили чи зруйнували:

3 127 закладів освіти;

1 245 медичних закладів;

154 заклади соціального захисту населення.

Серед них:

1 489 шкіл, 885 дитячих садочків та 517 будівель закладів вищої освіти;

430 амбулаторій та 362 лікарні;

46 санаторіїв, 43 соціальних центри та 31 інтернат.

[ + – ] Найбільш пошкоджені об'єкти соціальної сфери, медицини та освіти Фото: Київська школа економіки

Найбільше постраждали східні регіони України.

Закладів соціальної сфери найбільше пошкоджено чи зруйновано:

в Донецькій області — 21%;

в Одеській — 20%;

у Києві — 18%.

Закладів охорони здоров’я також найбільше знищили на сході України:

в Донецькій області — 36%;

на Харківщині — 23%;

на Луганщині — 11%.

Закладів освіти найбільше постраждало в таких областях:

Харківська — 34%;

Донецька — 18%;

Луганська — 11%.

Та це ще не всі збитки

Окрім того, ростуть витрати на соціальний захист через зростання рівня безробіття та збільшення громадян зі статусом ВПО, наголошують експерти.

Експерти проєкту KSE Institute наголошують, що оцінка потреб не є остаточною, бо війна ще триває.

Нагадаємо, 25 січня в Київській школі економіки порахували збитки інфраструктури внаслідок російської агресії. Ця сума у грудні 2022 року вже сягнула в $137,8 млрд. Тільки житловому фонду росіяни завдали шкоди на $54 млрд. Загалом за понад 11 місяців війни окупанти пошкодили або зруйнували 149,3 тис. житлових будинків.

Як повідомляє пресслужба Національного банку України, іпотечне кредитування в Україні скоротилося у 5,3 раза за кількістю договорів та у 4,3 раза у грошовому еквіваленті. З березня по травень тривало повне затишшя в іпотечному кредитуванні, після чого воно почало повільно поновлюватись.