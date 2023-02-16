Около $10 млрд: эксперты посчитали убытки Украины в результате вторжения РФ (инфографика)

Только убытки учебных заведений составили $8,8 млрд. Больше всего пострадали восточные регионы: Донецкая и Харьковская область.

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Эксперты посчитали ущерб социальной сфере, медицине и образованию в результате агрессии РФ. По их оценке, общая сумма прямого ущерба в этих сферах достигает $10,7 млрд. Об этом сообщили на сайте проекта Киевская школа экономики (KSE Institute).

По состоянию на январь 2023 года, как сообщают в проекте, по меньшей мере 4497 учреждений социальной сферы, образования и здравоохранения повреждены или разрушены в результате полномасштабного вторжения России. Общая сумма ущерба составляет, по оценке экспертов, $10,7 млрд:

социальная сфера потеряла $0,2 млрд;

образовательная — $8,8 млрд;

медицинская — $1,8 млрд.

На восстановление поврежденного требуется не менее $19,7 млрд.

Сколько заведений пострадало

Как сообщают KSE Institute, оккупанты повредили или разрушили:

3 127 учебных заведений;

1 245 медицинских учреждений;

154 заведения социальной защиты населения.

Среди них:

1489 школ, 885 детских садов и 517 зданий заведений высшего образования;

430 амбулаторий и 362 больницы;

46 санаториев, 43 социальных центра и 31 интернат.

[ + – ] Наиболее повреждены объекты социальной сферы, медицины и образования Фото: Киевская школа экономики

Больше всего пострадали восточные регионы Украины.

Заведения социальной сферы наиболее повреждены или разрушены:

в Донецкой области — 21%;

в Одесской — 20%;

в Киеве — 18%.

Заведений здравоохранения также больше всего уничтожили на востоке Украины:

в Донецкой области — 36%;

на Харьковщине — 23%;

в Луганской области — 11%.

Учебных заведений больше всего пострадало в следующих областях:

Харьковская — 34%;

Донецка — 18%;

Луганская – 11%.

Но это еще не все убытки

Кроме того, растут расходы на социальную защиту из-за роста уровня безработицы и увеличения граждан со статусом ВПЛ, отмечают эксперты.

Эксперты проекта KSE Institute предупреждают, что оценка потребностей не является окончательной, потому что война еще продолжается.

Напомним, 25 января в Киевской школе экономики посчитали убытки инфраструктуры в результате российской агрессии. Эта сумма в декабре 2022 года уже достигла $137,8 млрд. Только жилищному фонду россияне нанесли ущерб на $54 млрд. Всего за более 11 месяцев войны оккупанты повредили или разрушили 149,3 тыс. жилых домов.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, ипотечное кредитование в Украине сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном эквиваленте. С марта по май длилось полное затишье в ипотечном кредитовании, после чего оно начало медленно возобновляться.