Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика Российско-украинская война

Около $10 млрд: эксперты посчитали убытки Украины в результате вторжения РФ (инфографика)

Деньги доллары валюта купюры
Фото: Pixabay | Россия уже нанесла социальным, медицинским и образовательным сферам Украины ущерб на 10 млрд долларов

Только убытки учебных заведений составили $8,8 млрд. Больше всего пострадали восточные регионы: Донецкая и Харьковская область.

Related video

Эксперты посчитали ущерб социальной сфере, медицине и образованию в результате агрессии РФ. По их оценке, общая сумма прямого ущерба в этих сферах достигает $10,7 млрд. Об этом сообщили на сайте проекта Киевская школа экономики (KSE Institute).

По состоянию на январь 2023 года, как сообщают в проекте, по меньшей мере 4497 учреждений социальной сферы, образования и здравоохранения повреждены или разрушены в результате полномасштабного вторжения России. Общая сумма ущерба составляет, по оценке экспертов, $10,7 млрд:

  • социальная сфера потеряла $0,2 млрд;
  • образовательная — $8,8 млрд;
  • медицинская — $1,8 млрд.

На восстановление поврежденного требуется не менее $19,7 млрд.

Сколько заведений пострадало

Как сообщают KSE Institute, оккупанты повредили или разрушили:

  • 3 127 учебных заведений;
  • 1 245 медицинских учреждений;
  • 154 заведения социальной защиты населения.

Среди них:

  • 1489 школ, 885 детских садов и 517 зданий заведений высшего образования;
  • 430 амбулаторий и 362 больницы;
  • 46 санаториев, 43 социальных центра и 31 интернат.
Инфографика статистика повреждения объектов социальной сферы, медицины и образования Fullscreen
Наиболее повреждены объекты социальной сферы, медицины и образования
Фото: Киевская школа экономики

Больше всего пострадали восточные регионы Украины.

Заведения социальной сферы наиболее повреждены или разрушены:

  • в Донецкой области — 21%;
  • в Одесской — 20%;
  • в Киеве — 18%.

Заведений здравоохранения также больше всего уничтожили на востоке Украины:

  • в Донецкой области — 36%;
  • на Харьковщине — 23%;
  • в Луганской области — 11%.

Учебных заведений больше всего пострадало в следующих областях:

  • Харьковская — 34%;
  • Донецка — 18%;
  • Луганская – 11%.

Но это еще не все убытки

Кроме того, растут расходы на социальную защиту из-за роста уровня безработицы и увеличения граждан со статусом ВПЛ, отмечают эксперты.

Эксперты проекта KSE Institute предупреждают, что оценка потребностей не является окончательной, потому что война еще продолжается.

Напомним, 25 января в Киевской школе экономики посчитали убытки инфраструктуры в результате российской агрессии. Эта сумма в декабре 2022 года уже достигла $137,8 млрд. Только жилищному фонду россияне нанесли ущерб на $54 млрд. Всего за более 11 месяцев войны оккупанты повредили или разрушили 149,3 тыс. жилых домов.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, ипотечное кредитование в Украине сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном эквиваленте. С марта по май длилось полное затишье в ипотечном кредитовании, после чего оно начало медленно возобновляться.