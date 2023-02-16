Около $10 млрд: эксперты посчитали убытки Украины в результате вторжения РФ (инфографика)
Только убытки учебных заведений составили $8,8 млрд. Больше всего пострадали восточные регионы: Донецкая и Харьковская область.
Эксперты посчитали ущерб социальной сфере, медицине и образованию в результате агрессии РФ. По их оценке, общая сумма прямого ущерба в этих сферах достигает $10,7 млрд. Об этом сообщили на сайте проекта Киевская школа экономики (KSE Institute).
По состоянию на январь 2023 года, как сообщают в проекте, по меньшей мере 4497 учреждений социальной сферы, образования и здравоохранения повреждены или разрушены в результате полномасштабного вторжения России. Общая сумма ущерба составляет, по оценке экспертов, $10,7 млрд:
- социальная сфера потеряла $0,2 млрд;
- образовательная — $8,8 млрд;
- медицинская — $1,8 млрд.
На восстановление поврежденного требуется не менее $19,7 млрд.
Сколько заведений пострадало
Как сообщают KSE Institute, оккупанты повредили или разрушили:
- 3 127 учебных заведений;
- 1 245 медицинских учреждений;
- 154 заведения социальной защиты населения.
Среди них:
- 1489 школ, 885 детских садов и 517 зданий заведений высшего образования;
- 430 амбулаторий и 362 больницы;
- 46 санаториев, 43 социальных центра и 31 интернат.
Больше всего пострадали восточные регионы Украины.
Заведения социальной сферы наиболее повреждены или разрушены:
- в Донецкой области — 21%;
- в Одесской — 20%;
- в Киеве — 18%.
Заведений здравоохранения также больше всего уничтожили на востоке Украины:
- в Донецкой области — 36%;
- на Харьковщине — 23%;
- в Луганской области — 11%.
Учебных заведений больше всего пострадало в следующих областях:
- Харьковская — 34%;
- Донецка — 18%;
- Луганская – 11%.
Но это еще не все убытки
Кроме того, растут расходы на социальную защиту из-за роста уровня безработицы и увеличения граждан со статусом ВПЛ, отмечают эксперты.
Эксперты проекта KSE Institute предупреждают, что оценка потребностей не является окончательной, потому что война еще продолжается.
Напомним, 25 января в Киевской школе экономики посчитали убытки инфраструктуры в результате российской агрессии. Эта сумма в декабре 2022 года уже достигла $137,8 млрд. Только жилищному фонду россияне нанесли ущерб на $54 млрд. Всего за более 11 месяцев войны оккупанты повредили или разрушили 149,3 тыс. жилых домов.
Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, ипотечное кредитование в Украине сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном эквиваленте. С марта по май длилось полное затишье в ипотечном кредитовании, после чего оно начало медленно возобновляться.