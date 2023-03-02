Разница в несколько раз: аналитики исследовали уровень зарплат в Украине и Польше (инфографика)

Разрыв на должности менеджера по продажам составил почти 80 000 гривен. Наименьшая разница в оплате работы в охране: украинские охранники получают 10 000 гривен, а польские – 34 000.

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Аналитики сравнили плату в Польше и Украине на 10 самых популярных вакансиях. Разрыв между зарплатой в странах составил несколько десятков тысяч гривен. Об этом сообщила редакция международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Для анализа взяли самые популярные вакансии с декабря 2022 года по февраль 2023 года. Аналитики опирались на данные с Gremi Personal и украинского сайта по поиску работы Work UA.

Средняя зарплата на позиции директора в Польше превышает зарплату на идентичной должности в Украине почти в четыре раза. Пока украинский директор зарабатывает 25 тысяч гривен, польское должностное лицо может получать 93 тысячи гривен. Наибольшую разницу аналитики заметили в должности менеджера по продажам: украинская зарплата составляет 15 тысяч гривен, а польская – 92.

Меньше всего из популярных вакансий платят на должностях кассиров и охранников, однако и там есть заметный разрыв между зарплатой в Польше и Украине. Украинцы за такую работу получают 10 тысяч гривен, в то же время поляки – 35 тысяч гривен.

[ + – ] Инфографика заработка в Польше и Украине от Gremi Personal

"Чрезвычайно большая разница между заработками в двух государствах приводит к тому, что количество трудоустроенных (прим.ред.: в Польше) увеличивается ежедневно", — заявила директор департамента рекрутации в агентстве Анна Джаболка.

В Агентстве рассказали, что ранее в Польше был спрос на работников низкой квалификации, однако ситуация изменилась. За последние полгода в стране появились тысячи украинских бизнесов, которые ищут работников среди своих земляков.

Напомним, по результатам опроса КМИС большинство украинцев стремится, чтобы к 2030 году Украина вошла в Евросоюз. Большая часть опрошенных оптимистично настроена по поводу будущего Украины. Больше всего украинцев вдохновляют победа, армия и единство.

Также эксперты Киевской школы экономики посчитали ущерб социальной, медицинской и образовательной сфер Украины в результате российской агрессии. Общая сумма потерь составила $10,7 млрд. Разрушены почти полторы тысячи украинских школ и 362 больницы.