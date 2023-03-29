Німецькому стилісту заборонили робити в ліфті селфі на підтримку Україні (відео)

Стиліст Франк-Петер Вільде проживає у Берліні та щодня публікує знімки на підтримку українців. Адміністрація будинку погрожує німцю судом за фотосесії.

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Німецькому стилісту Франку-Петеру Вільде погрожують позовом до суду за фотосесії у ліфті. Чоловік щодня робить фото своїх образів на підтримку України та не погоджується з забороною адміністрації будинку. Про це повідомили у ТСН.

Стиліст отримав листа від адміністрації будинку про заборону фотографуватися у ліфті. Берлінець не погоджується з цим та звернувся до адвоката, адже не бачить законних підстав для заборони.

Вільде фотографується в образах на підтримку України щодня з 24 лютого 2022 року та шокований реакцією адміністрації. Він впевнений, що фотосесії у ліфті нікому не заважають.

"У листі вказано, що адміністрації будинку "донесли", що я проводжу у ліфті відеознімання, що є неправдою, та роблю фотографії й вони хочуть мені повідомити, що це не "мій ліфт". Я подумав, пробачте, звісно це не мій ліфт, але я користуюся ним, які й інші, і в ліфті є дзеркало, і я фотографую себе у дзеркалі, як і мільйони інших людей на світі", — обурився чоловік.

У листі адміністрація погрожує німцю позовом до суду. Вільде заявив, що проживає у будинку понад 10 років та не отримував жодної скарги від сусідів за цей час. Вільде намагався поговорити з представниками адміністрації, однак розмова вийшла безрезультатною. Слухати чоловіка там не захотіли. На його аргумент про безпідставність заборони відповіли, що можуть забороняти фотосесії й забороняють.

"Я справді хотів залагодити все спокійно, але почувши таке сказав "добре, гарного дня" і пішов", — розповів Вільде.

Стиліст завірив, що не дозволить заборонити йому підтримувати Україну фотографіями.

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