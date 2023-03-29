Немецкому стилисту запретили делать в лифте селфи в поддержку Украины (видео)

Стилист Франк-Петер Вильде проживает в Берлине и ежедневно публикует снимки в поддержку украинцев. Администрация дома угрожает немцу судом за фотосессии.

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Немецкому стилисту Франку-Петеру Вильде угрожают иском в суд за фотосессии в лифте. Мужчина ежедневно делает фото своих образов в поддержку Украины и не согласен с запретом администрации дома. Об этом сообщили в ТСН.

Стилист получил письмо от администрации дома о запрете фотографироваться в лифте. Берлинец не согласен с этим и обратился к адвокату, ведь не видит законных оснований для запрета.

Вильде фотографируется в образах в поддержку Украины ежедневно с 24 февраля 2022 года и шокирован реакцией администрации. Он уверен, что фотосессии в лифте никому не мешают.

"В письме указано, что администрации дома "донесли", что я провожу в лифте видеосъемку, что является неправдой, и делаю фотографии, и они хотят мне сообщить, что это не "мой лифт". Я подумал, извините, конечно это не мой лифт, но я пользуюсь им, как и другие, и в лифте есть зеркало, и я фотографирую себя в зеркале, как и миллионы других людей на свете", — возмутился мужчина.

В письме администрация угрожает немцу иском в суд. Вильде заявил, что проживает в доме более 10 лет и не получал ни одной жалобы от соседей за это время. Вильде пытался поговорить с представителями администрации, однако разговор вышел безрезультатным. Слушать мужчину там не захотели. На его аргумент о безосновательности запрета ответили, что они могут запрещать фотосессии и запрещают.

"Я действительно хотел уладить все спокойно, но услышав такое сказал "хорошо, хорошего дня" и ушел", — рассказал Вильде.

Стилист заверил, что не позволит ему запретить поддерживать Украину фотографиями.

Напомним, 27 марта министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия передала Украине больше танков, чем планировалось. Вместо 14 Leopard 2 ВСУ получили 18.

Сегодня, 29 марта, СМИ сообщили, что в МИД КНР ответили на приглашение Владимира Зеленского китайского лидера Си Цзиньпина в Украину.