Конкретной даты нет: в Китае ответили на приглашение Зеленского для Си Цзиньпина

Официальный Пекин, как подчеркивают в китайском МИД, продолжит поддерживать диалог со всеми сторонами "украинского вопроса". Однако точной информации о визите лидера Си Цзиньпина в Украину пока еще нет.

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Китай положительно оценивает предложение президента Украины Владимира Зеленского по поводу переговоров между двумя странами, но говорить о конкретной дате встречи пока не приходится. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает The Washington Post.

Комментируя приглашение президента Владимира Зеленского для лидера Китая посетить Украину. в Китае отметили, что продолжают поддерживать диалог со всеми сторонами "украинского вопроса". Однако информации о визите лидера Си Цзиньпина в Украину нет.

"Китай по украинскому вопросу поддерживает общение со всеми сторонами, включая Украину. Относительно конкретных деталей у меня нет информации, которую я могла бы предоставить", — сказала спикера.

Сегодня, 29 марта, президент Украины Владимир Зеленский пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Киев в ближайшее время. По его словам, с лидером Китая у них регулярно были контакты до начала полномасштабной войны, но после 24 февраля 2022 года все изменилось. После этого дня они ни разу не связывались лично.

При этом, Си Цзиньпин на прошлой неделе совершил трехдневный визит в Москву, где провел переговоры с Владимиром Путиным. Украинский глава государства об этом также высказался.

Китай продолжает занимать позицию нейтралитета в войне против Украины, но встреча, по всей видимости, не принесла Кремлю того, что они ожидали. Спустя несколько дней после переговоров Владимир Путин заявил, что разместит на территории Беларуси ядерное оружие и направлен этот шаг на то, чтобы отвлечь внимание общественности от отсутствия гарантий и полной поддержки со стороны Китая.

Напомним, 25 марта Владимир Зеленский заявлял, что Китай не предлагал посредничество в прекращении войны с Россией. Глава государства скептически отнесся к "мирному плану" КНР и отметил, что предлагал китайскому лидеру Си Цзиньпину встретиться и поддержать украинскую "формулу мира".