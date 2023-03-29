"Він був неймовірний": завдяки пілоту жінка позбавилася страху польотів (фото)

Співробітник авіакомпанії British Airways пояснив пасажирці, що літак не може просто впасти з неба і показав схему, що ілюструє, як у повітрі працює підіймальна сила. Крім цього, Джулія Баклі дізналася, що Dreamliner здатний планувати без увімкнених двигунів протягом трьох годин.

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Джулія Баклі, мешканка Італії, яка раніше страждала від аерофобії, зуміла подолати свій страх завдяки записці, яку їй передав пілот авіакомпанії British Airways, коли вона піднялася на борт їхнього рейсу до Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє New York Post.

Чоловік намалював поперечний переріз літака та діаграму аеродинаміки, за допомогою яких він пояснив пасажирці, як летітиме літак.

"Вперше я прийшла похвалити British Airways, а не критикувати їх. Учора сіла в літак, тремтячи від страху, а вийшла з нього спокійна, з діаграмою аеродинаміки, намальованої пілотом Делом, який без зайвої допомоги вилікував 80 відсотків мого страху перед польотами ", — написала Джулія у Twitter про свій досвід.

Так співробітник авіакомпанії пояснив жінці, що літак не може просто впасти з неба Фото: New York Post

Співробітник авіакомпанії пояснив жінці, що літак не може просто впасти з неба і показав схему, що ілюструє, як у повітрі працює підіймальна сила. Крім того, пасажирка дізналася, що Dreamliner здатний планувати без увімкнених двигунів протягом трьох годин.

"Він був неймовірний. Запросив мене до кабіни пілотів, як тільки ми приземлилися, щоб познайомитися з іншими льотчиками й показати мені, що вони бачать. Приголомшливо", — додала жінка.

Подивитися кабіну під час польоту у пасажирів не вийде через правило "стерильної кабіни". Зробити це можна лише після посадки, доки всі прилади відключені. Його ввели для безпеки екіпажу та пасажирів. Потрібно дочекатися, поки всі пасажири вийдуть і попросити дозволу у бортпровідника або самого командира, якщо двері в його кабіну вже будуть відчинені. Також можна спитати про це стюардесу ще під час польоту.

Раніше Фокус писав, що у США дівчина вистрибнула на скейтборді з літака. Книга рекордів Гіннеса підтвердила, що Летиція Буфоні встановила рекорд у найвищому ковзанні на скейтборді за межами задньої частини літака. Цей трюк приніс спортсменці нове досягнення у кар'єрі.

Також повідомлялося, що експерт розповіла про небезпеку легінсів під час польоту. Крістін Негроні — американська авіаційна експертка, яка порадила пасажирам ніколи не одягати легінси під час подорожі літаком. Попри зручність, вони можуть стати причиною травм у разі катастрофи.