"Он был невероятен": благодаря пилоту женщина избавилась от страха полетов (фото)

Сотрудник авиакомпании British Airways объяснил пассажирке, что самолет не может просто упасть с неба, и показал схему, иллюстрирующую, как в воздухе работает подъемная сила. Кроме этого, Джулия Бакли узнала, что Dreamliner способен планировать без включенных двигателей в течение трех часов.

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Джулия Бакли, жительница Италии, ранее страдавшая от аэрофобии, сумела преодолеть свой страх, благодаря записке, которую ей передал пилот авиакомпании British Airways, когда она поднялась на борт их рейса в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает New York Post.

Мужчина нарисовал поперечное сечение самолета и диаграмму аэродинамики, с помощью которых он объяснил пассажирке, как будет лететь самолет.

"В кои-то веки я пришла похвалить British Airways, а не критиковать их. Вчера села в самолет, дрожа от страха, а вышла из него спокойная, с диаграммой аэродинамики, нарисованной пилотом Делом, который в одиночку излечил 80 процентов моего страха перед полетами", — написала Джулия в Twitter о своем опыте.

Так сотрудник авиакомпании объяснил женщине, что самолет не может просто упасть с неба Фото: New York Post

Сотрудник авиакомпании объяснил женщине, что самолет не может просто упасть с неба, и показал схему, иллюстрирующую, как в воздухе работает подъемная сила. Кроме того, пассажирка узнала, что Dreamliner способен планировать без включенных двигателей в течение трех часов.

"Он был невероятен. Пригласил меня в кабину пилотов, как только мы приземлились, чтобы познакомиться с другими летчиками и показать мне, что они видят. Потрясающе", — добавила женщина.

Посмотреть кабину во время полета у пассажиров не получится из-за правила "стерильной кабины". Сделать это можно только после посадки, пока все приборы отключены. Его ввели для безопасности экипажа и пассажиров. Нужно дождаться пока все пассажиры выйдут и попросить разрешения у бортпроводника или самого командира, если дверь в его кабину уже будет открыта. Также можно спросить об этом стюардессу еще во время полета.

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