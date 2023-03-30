З поліцією та гелікоптером: в Австралії чоловіка затримали через трубку для куріння (фото)

Стривожені жителі Нового Південного Уельсу сприйняли бонг чоловіка — трубку для куріння марихуани — за справжній автомат АК-47 та викликали поліцію.

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У Новому Південному Уельсі (Австралія) поліція на службовому гелікоптері затримала чоловіка з автоматом АК-47, який насправді виявився пристосуванням для куріння марихуани. Про це повідомляє ВВС.

У середу, 29 березня, до поліції штату почали надходити дзвінки від стривожених громадян, котрі бачили чоловіка, який розгулює з автоматом АК-47.

До пошуків "зловмисника" залучили не лише особовий склад відділу поліції, а й службовий гелікоптер. Внаслідок цього система відеоспостереження призвела поліцію до припаркованого автомобіля.

Копи вилучили у 50-річного чоловіка зброю, яка виявилася курильною трубкою для марихуани, виконаною у вигляді зброї.

Попри це австралійця заарештували. Йому інкримінують залякування громадян. Також, згідно з місцевими законами, чоловіка можуть притягнути до відповідальності за зберігання пристосування для вживання наркотиків — бонга.

У австралійця вилучили вогнепальну зброю, яка в результаті виявилася бонгом, що імітує АК-47

Нагадаємо, наприкінці березня в Австралії чоловік потрапив до поліції через замовлення їжі на своє ім'я. Чоловік переховувався протягом шести тижнів, поки поліція не виявила його сховок на задньому дворику під час обшуку будинку в Байфорді, на південь від Перта. Чоловік помилково замовив доставку їжі на своє ім'я, що насторожило детективів, які відразу виїхали за адресою його проживання з обшуком.

Ми також інформували про те, що у вересні 2011 року радіо Сомалі в конкурсі зі знання Корану для дітей, розіграло АК-47 і ручні гранати. Команда, яка посіла друге місце, отримала АК-47 та $500. Учасники, які опинилися на третьому місці, отримали дві ручні гранати та $400.