С полицией и вертолетом: в Австралии мужчину задержали из-за курительной трубки (фото)

Встревоженные жители Нового Южного Уэльса приняли бонг мужчины — трубку для курения марихуаны — за настоящий автомат АК-47 и вызвали полицию.

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В Новом Южном Уэльсе (Австралия) полиция на служебном вертолете задержала мужчину с автоматом АК-47, который на поверку оказался приспособлением для курения марихуаны. Об этом сообщает ВВС.

В среду, 29 марта, в полицию штата начали поступать звонки от встревоженных граждан, которые видели мужчину, разгуливающего с автоматом АК-47.

К поискам "злоумышленника" привлекли не только личный состав отдела полиции, но и служебный вертолет. В результате система видеонаблюдения привела полицию к припаркованному автомобилю.

Копы изъяли у 50-летнего мужчины оружие, которое оказалось курительной трубкой для марихуаны, выполненной в виде оружия.

Несмотря на это, австралийца арестовали. Ему инкриминирует запугивание граждан. Также, согласно местным законам, мужчина может понести ответственность за хранение приспособления для употребления наркотиков — бонга.

У австралийца изъяли огнестрельное оружие, которое в итоге оказалось бонгом, имитирующим АК-47

Напомним, в конце марта в Австралии мужчина попался полиции из-за заказа еды на свое имя. Мужчина был в бегах в течение шести недель, пока полиция не обнаружила его прячущимся под полом рядом со спа на заднем дворике во время обыска дома в Байфорде, к югу от Перта. Он по ошибке заказал доставку еды на свое имя, что насторожило детективов, которые тут же нагрянули по адресу его жительства с обыском.

Мы также информировали о том, что в сентябре 2011 года сомалийское радио в конкурсе по знанию Корана для детей, разыграло АК-47 и ручные гранаты. Команда, занявшая второе место, получила АК-47 и $500. Участники, оказавшиеся на третьем месте, получили две ручные гранаты и $400.