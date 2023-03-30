С полицией и вертолетом: в Австралии мужчину задержали из-за курительной трубки (фото)
Встревоженные жители Нового Южного Уэльса приняли бонг мужчины — трубку для курения марихуаны — за настоящий автомат АК-47 и вызвали полицию.
В Новом Южном Уэльсе (Австралия) полиция на служебном вертолете задержала мужчину с автоматом АК-47, который на поверку оказался приспособлением для курения марихуаны. Об этом сообщает ВВС.
В среду, 29 марта, в полицию штата начали поступать звонки от встревоженных граждан, которые видели мужчину, разгуливающего с автоматом АК-47.
К поискам "злоумышленника" привлекли не только личный состав отдела полиции, но и служебный вертолет. В результате система видеонаблюдения привела полицию к припаркованному автомобилю.
Копы изъяли у 50-летнего мужчины оружие, которое оказалось курительной трубкой для марихуаны, выполненной в виде оружия.
Несмотря на это, австралийца арестовали. Ему инкриминирует запугивание граждан. Также, согласно местным законам, мужчина может понести ответственность за хранение приспособления для употребления наркотиков — бонга.
Напомним, в конце марта в Австралии мужчина попался полиции из-за заказа еды на свое имя. Мужчина был в бегах в течение шести недель, пока полиция не обнаружила его прячущимся под полом рядом со спа на заднем дворике во время обыска дома в Байфорде, к югу от Перта. Он по ошибке заказал доставку еды на свое имя, что насторожило детективов, которые тут же нагрянули по адресу его жительства с обыском.
Мы также информировали о том, что в сентябре 2011 года сомалийское радио в конкурсе по знанию Корана для детей, разыграло АК-47 и ручные гранаты. Команда, занявшая второе место, получила АК-47 и $500. Участники, оказавшиеся на третьем месте, получили две ручные гранаты и $400.