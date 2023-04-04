Бруд та сміття: у Королівській гвардії Британії поскаржилися на стан казарм (фото)

Один із колишніх гвардійців, який не побажав назвати своє ім'я, залишив престижну службу через умови життя. Скрізь розкидане сміття, у вбиральнях — бруд та пліснява. Чоловік каже, що зовні казарми виглядають просто чудово, але всередині неможливо перебувати.

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Солдати Королівської гвардії Великобританії, відповідальної за охорону королівської сім'ї з 1660 року, висловили невдоволення жахливими умовами проживання у казармах. Про це повідомляє Daily Mail.

Видання зазначає, що деякі гвардійці називають умови їхнього повсякденного життя "мерзенними" та "гірше за в'язницю".

Йдеться про перебування всередині культових Веллінгтонських казарм, які знаходяться всього за 275 метрів від Букінгемського палацу і є домом для п'яти найпрестижніших полків: Колдстрімської, Гренадерської, Ірландської, Шотландської та Валлійської гвардій. Скрізь розкидане сміття, у вбиральнях — бруд та пліснява.

Скрізь розкидане сміття, у вбиральнях — бруд і пліснява Фото: колаж Фокус

Один із колишніх гвардійців, який не побажав назвати своє ім'я, залишив престижну службу через умови життя.

"Це огидний спосіб поводження з солдатами, які виконують дуже важливу роботу. В ув'язнених у Великобританії умови життя кращі, ніж у нас. Веллінгтонські казарми абсолютно брудні, але зовні вони виглядають чудово. Туристи стоять біля воріт, щоб сфотографуватися, але вони не повірять, яке життя у солдатів усередині", — наводять журналісти слова колишнього гвардійця.

З 1660 року і донині полки Королівської гвардії несуть службу з охорони монархів і королівських палаців, їхніх солдатів фотографують мільйони туристів з усього світу, коли вони стоять на варті біля Букінгемського та Сент-Джеймського палаців, одягнені у повні військові регалії.

Раніше Фокус писав, що двоє чоловіків "претендують" на новий острів біля берегів Британії. Кріс Фокс та Нік Райл зробили незвичайне відкриття. Вони знайшли новий острівець біля південного узбережжя Англії.

Також повідомлялося чому всі королівські гвардійці непритомніють однаково. Всі члени Королівської гвардії Великобританії роблять це, впавши обличчям вниз, але виявилося, що це не звичайний збіг.