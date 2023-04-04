Грязь и мусор: в Королевской гвардии Британии пожаловались на состояние казарм (фото)

Один из бывших гвардейцев, не пожелавший назвать свое имя, покинул престижную службу из-за условий жизни. Везде раскидан мусор, в уборных — грязь и плесень. Мужчина говорит, что снаружи казармы выглядят просто прекрасно, но внутри невозможно находиться.

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Солдаты Королевской гвардии Великобритании, ответственной за охрану королевской семьи с 1660 года, выразили недовольство ужасными условиями проживания в казармах. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что некоторые солдаты называют условия их повседневной жизни "мерзкими" и "хуже тюрьмы".

Речь идет о пребывании внутри культовых Веллингтонских казарм, которые находятся всего в 275 метрах от Букингемского дворца и являются домом для пяти самых престижных полков: Колдстримской, Гренадерской, Ирландской, Шотландской и Валлийской гвардий. Везде раскидан мусор, в уборных — грязь и плесень.

Везде раскидан мусор, в уборных — грязь и плесень Фото: коллаж Фокус

Один из бывших гвардейцев, не пожелавший назвать свое имя, покинул престижную службу из-за условий жизни.

"Это отвратительный способ обращения с солдатами, которые выполняют очень важную работу. У заключенных в Великобритании условия жизни лучше, чем у нас. Веллингтонские казармы абсолютно грязные, но снаружи они выглядят прекрасно. Туристы стоят у ворот, чтобы сфотографироваться, но они не поверят, какая жизнь у солдат внутри", — приводят журналисты слова экс-гвардейца.

С 1660 года и по сей день полки Королевской гвардии несут службу по охране монархов и королевских дворцов, их солдат фотографируют миллионы туристов со всего мира когда они стоят на страже у Букингемского и Сент-Джеймсского дворцов, одетые в полные военные регалии.

Ранее Фокус писал, что двое мужчин "претендуют" на новый остров возле берегов Британии. Крис Фокс и Ник Райл сделали необычное открытие. Они обнаружили новый островок возле южного побережья Англии.

Также сообщалось почему все королевские гвардейцы падают в обморок одинаково. Все члены Королевской гвардии Великобритании делают это, упав лицом вниз, но оказалось, что это не обычное совпадение.