"Був дуже переконливий": у США шахрай видавав себе за Ілона Маска (відео)

Американка Джен МакГі виписала чек на велику суму, не маючи на це повноважень. Жінку не збентежило, що її попросили вказати ім'я Луїса Альберто Фернандеса, а не самого Маска.

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Джен МакГі, директорка середньої школи у штаті Флорида (США), подала у відставку після того, як члени шкільної ради виявили, що вона виписала чек на суму $100 000 із фондів школи для людини, яка видавала себе за Ілона Маска в інтернеті. Про це повідомляє Vice.

Видання зазначає, що американка намагалася зібрати кошти для навчального закладу та деякий час прагнула привернути увагу бізнесмена до цього питання.

Коли чоловік, який видавав себе за Маска, встановив контакт із МакГі, вона, схоже, повірила в це. Шахрай переконав жінку виписати чек на 100 000 доларів і заявив, що це призведе до того, що він вкладе в школу 6 мільйонів доларів.

"Якимось чином вона повірила в це. Напевно, він був дуже переконливий", — сказав Альберт Амальфітано, голова ради директорів місцевої школи, в інтерв'ю WESH 2 News.

МакГі виписала чек на суму $100 000 зі шкільних фондів Фото: WESH 2 News

Під час зборів правління та вчителів, МакГі заявила, що вона розумна і добре освічена, але все ж таки визнала, що потрапила в аферу. Фальшивий Маск довго її обробляв.

"Обробляв — це коли ви розмовляєте з кимось і вірите йому, і він змушує вас повірити, що це справді реально, і тому я на це повелася", — сказала жінка.

МакГі виписала чек на суму $100 000 зі шкільних фондів, не маючи на це повноважень, і вказала Луїса Альберто Фернандеса, людину, яку вона сприймала як "праву руку" Маска як одержувача.

Після засідання керівників школи вона подала у відставку. Американка пішла зі своїм чоловіком, який також працював учителем і теж залишив свою посаду.

Раніше Фокус писав, що Ілон Маск запустив виробництво пива під ім'ям Tesla. Напій під назвою GigaBier Tesla буде розливатись у пляшки об'ємом 0,33 з футуристичним дизайном, що нагадує електропікап Cybertruck і продаватиметься у наборі по три штуки. Ціна набору – 89 євро.

Також повідомлялося, що у США зійшли з рейок 25 вагонів з пивом. Причина аварії наразі встановлюється. Губернатор штату заявив про готовність "мобілізувати ресурси штату" для локалізації наслідків того, що сталося.