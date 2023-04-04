"Был очень убедителен": в США мошенник выдавал себя за Илона Маска (видео)

Американка Джен МакГи выписала чек на крупную сумму не имея на это полномочий. Женщину не смутило, что в строке попросили указать имя Луиса Альберто Фернандеса, а не самого Маска.

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Джен МакГи, директор средней школы в штате Флорида (США), подала в отставку после того, как члены школьного совета обнаружили, что она выписала чек на сумму $100 000 из фондов школы для человека, который выдавал себя за Илона Маска в интернете. Об этом сообщает Vice.

Издание отмечает, что американка пыталась собрать средства для учебного заведения и некоторое время стремилась привлечь внимание бизнесмена к этому вопросу.

Когда некто, выдававший себя за Маска, установил контакт с МакГи, она, похоже, поверила. Мошенник убедил женщину выписать чек на 100 000 долларов и заявил, что это приведет к тому, что он вложит в школу 6 миллионов долларов.

"Каким-то образом она поверила в это. Наверное, он был очень убедителен", — сказал Альберт Амальфитано, председатель совета директоров местной школы, в интервью WESH 2 News.

МакГи выписала чек на сумму $100 000 из школьных фондов Фото: WESH 2 News

Во время собрания правления и учителей, МакГи заявила, что она умная и хорошо образованная, но все же признала, что попала на аферу. Фальшивый Маск долго ее обрабатывал.

"Обрабатывал — это когда вы разговариваете с кем-то и верите ему, и он заставляет вас поверить, что это действительно реально, и поэтому я на это повелась", – сказала женщина.

МакГи выписала чек на сумму $100 000 из школьных фондов, не имея на это полномочий, и указала Луиса Альберто Фернандеса, человека, которого она воспринимала как "правую руку" Маска, как получателя.

После заседания руководителей школы она подала в отставку. Американка ушла со своим мужем, который также работал учителем и тоже покинул свой пост.

Ранее Фокус писал, что Илон Маск запустил производство пива под именем Tesla. Напиток под названием GigaBier Tesla будет разливаться в бутылки объемом 0,33 с футуристическим дизайном, напоминающим электропикап Cybertruck и продаваться в наборе по три штуки. Цена набора — 89 евро.

Также сообщалось, что в США сошли с рельсов 25 вагонов с пивом. Причина аварии пока устанавливается. Губернатор штата заявил о готовности "мобилизовать ресурсы штата" для локализации последствий произошедшего.