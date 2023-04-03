Оказались в реке: в США сошли с рельсов 25 вагонов с пивом (фото)

Причина аварии пока устанавливается. Губернатор штата заявил о готовности "мобилизовать ресурсы штата" для локализации последствий произошедшего.

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В штате Монтана в США на берегу реки Кларк-Форк минимум 25 вагонов товарного состава поезда сошли с рельсов. Об этом сообщает NBC Montana.

Компания Montana Rail Link, владеющая рельсами, была предупреждена о ситуации. В результате этой ужасной катастрофы десятки ящиков оказались в местной реке. Причина инцидента устанавливается.

"Пострадавших нет, угрозы общественной безопасности нет, выброса опасных веществ нет, на месте находятся сотрудники MRL и службы быстрого реагирования, мы намерены смягчить любые последствия для района, уделяя первоочередное внимание безопасности наших сотрудников и общественности, пока мы продолжаем расследование", — сказал директор по коммуникациям Montana Rail Link Энди Гарланд.

Во время инцидента никто не пострадал. Угрозы для окружающей среды не обнаружено. Губернатор штата Грег Джианфорте заявил о готовности "мобилизовать ресурсы штата" для локализации последствий произошедшего.

Некоторые из вагонов оказались в реке Фото: коллаж Фокус

Издание отмечает, что в течение последнего десятилетия в США в среднем более тысячи поездов каждый год сходят с рельсов. Внимание к таким инцидентам обострилось после аварии в штате Огайо, где 3 февраля загорелись и взорвались несколько десятков вагонов, перевозивших химические вещества.

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