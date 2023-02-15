В Огайо после крушения поезда с химикатами в воздух попал токсичный газ (фото, видео)

Как сообщают журналисты, специальной бригаде пришлось выпустить ядовитое вещество, чтобы предотвратить масштабный взрыв. Местные жители жаловались на то, что видели после этого в округе мертвых животных.

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В штате Огайо, что в США, поезд Norfolk Southern с более чем 100 вагонами 3 февраля сошел с рельсов вблизи города Восточная Палестина. В составе находились около 20 вагонов с опасными веществами, из которых десять сошли с рельсов. Об этом 14 февраля сообщил американский телеканал CNN.

После техногенной катастрофы жители маленького городка с населением 5 000 человек были эвакуированы.

Сообщается, что обломки горели несколько дней, пока власти беспокоились о возможности широкомасштабного смертоносного взрыва. Чтобы предотвратить взрыв, бригады выпустили содержимое пяти цистерн с винилхлоридом, чрезвычайно горючим веществом, которое используется в производстве пластика.

Когда токсичные химикаты были слиты в траншею, бригады зажгли контролируемый огонь, чтобы высвободить опасные вещества. Во второй половине дня репортеры услышали громкий взрыв, и в результате горения поднялся мощный шлейф газа фосгена и хлористого водорода в виде огромного черного облака, которое было видно с радаров метеорологов.

Фосген — это бесцветный газ с сильным запахом, который может вызывать рвоту и затрудненное дыхание. Он очень токсичен и использовался в качестве оружия в Первой мировой войне.

Последствия крушения поезда в Огайо

Как пишет издание Global News, когда некоторые жители начали возвращаться в город, они сообщали о странных запахах и мертвых животных. Люди также были удивлены и обеспокоены звуками проходящих поездов, которые снова проезжали через городок так скоро после аварии.

Семейная пара, живущая примерно в пяти милях от места схода поезда, заметила сотни мертвых рыб в местном притоке Лесли-Ран. Другие люди сообщали о мертвых цыплятах и делились в социальных сетях фотографиями мертвых собак и лис в этом районе.

Сотрудник Управления по охране окружающей среды штата Огайо сообщил, что в водотоки попали вещества, которые убили рыбу, но питьевая вода безопасна.

Мэр Трент Конауэй сообщил, что система питьевой воды в поселке проходит ежедневную проверку и является безопасной.

Причины техногенной катастрофы в Огайо

Следователи, занимающиеся расследованием катастрофы токсичного поезда, изучают несколько видеозаписей поезда перед его сходом с рельсов.

[ + – ] Фото с места крушения поезда в Огайо Фото: AP

На одной из видеозаписей установили, что подшипник колеса находится на последней стадии перегрева за мгновение до схода.

Колесная пара будет подвергнута металлургической экспертизе в рамках общего расследования. Кроме того, следователи планируют вернуться, чтобы завершить осмотр цистерн, когда они будут полностью обеззаражены.

Следователи еще не определили, что, по их мнению, стало причиной катастрофы. Обычно на такое определение уходит много месяцев.

Напомним, 14 февраля сообщалось о том, что в Москве недалеко от Научно-исследовательского института точных приборов услышали взрывы. На месте начался очень большой пожар.

Днем ранее, 13 февраля, в Мышкинском районе Ярославской области России прогремел взрыв. На месте ЧП поднялся высокий столб пламени. По данным местных СМИ, взрыв произошел на газопроводе.