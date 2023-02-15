В Огайо після аварії поїзда з хімікатами в повітря потрапив токсичний газ (фото, відео)

Як повідомляють журналісти, спеціальній бригаді довелося випустити отруйну речовину, щоб запобігти масштабному вибуху. Місцеві жителі скаржилися, що бачили після цього в окрузі мертвих тварин.

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У штаті Огайо, що в США, потяг Norfolk Southern із більш ніж 100 вагонами 3 лютого зійшов із рейок поблизу міста Східна Палестина. У складі було близько 20 вагонів із небезпечними речовинами, з яких десять зійшли з рейок. Про це повідомив американський телеканал CNN.

Після техногенної катастрофи мешканців маленького містечка з населенням 5 000 людей було евакуйовано.

Повідомляється, що уламки горіли кілька днів, поки влада хвилювалася через можливість широкомасштабного смертоносного вибуху. Щоб запобігти вибуху, бригади випустили вміст п'яти цистерн із вінілхлоридом, надзвичайно горючою речовиною, яка використовується у виробництві пластику.

Коли токсичні хімікати були злиті в траншею, бригади запалили контрольований вогонь, щоб звільнити небезпечні речовини. У другій половині дня репортери почули гучний вибух, і в результаті горіння піднявся потужний шлейф газу фосгену та хлористого водню у вигляді величезної чорної хмари, яку було видно з радарів метеорологів.

Фосген — це безбарвний газ із сильним запахом, який може викликати блювоту й утруднене дихання. Він дуже токсичний і використовувався як зброя в Першій світовій війні.

Наслідки аварії поїзда в Огайо

Як пише видання Global News, коли деякі жителі почали повертатися в місто, вони повідомляли про дивні запахи та мертвих тварин. Люди також були здивовані та стурбовані звуками потягів, що проходять, які знову проїжджали через містечко так скоро після аварії.

Сімейна пара, що живе приблизно за п'ять миль від місця сходу поїзда, помітила сотні мертвих риб у місцевих притоках Леслі-Ран. Інші люди повідомляли про мертвих курчат і ділилися в соціальних мережах фотографіями мертвих собак і лисиць у цьому районі.

Співробітник Управління з охорони навколишнього середовища штату Огайо повідомив, що до водотоків потрапили речовини, які вбили рибу, але питна вода безпечна.

Мер Трент Конавей повідомив, що система питної води в селищі проходить щоденну перевірку та є безпечною.

Причини техногенної катастрофи в Огайо

Слідчі, які займаються розслідуванням катастрофи токсичного потяга, вивчають кілька відеозаписів поїзда перед сходом із рейок.

[ + – ] Фото з місця аварії потяга в Огайо Фото: AP

На одному з відеозаписів встановили, що підшипник колеса перебував на останній стадії перегріву за мить до сходу.

Колісну пару піддадуть металургійній експертизі в межах загального розслідування. Крім того, слідчі планують повернутися, щоб завершити огляд цистерн, коли вони будуть повністю знезаражені.

Слідчі ще не визначили, що, на їхню думку, спричинило катастрофу. Зазвичай на таке визначення йде багато місяців.

Нагадаємо, 14 лютого повідомлялося про те, що в Москві неподалік від Науково-дослідного інституту точних приладів почули вибухи. На місці почалася дуже велика пожежа.

Днем раніше, 13 лютого, у Мишкінському районі Ярославської області Росії пролунав вибух. На місці НП піднявся високий стовп полум'я. За даними місцевих ЗМІ, вибух стався на газопроводі.