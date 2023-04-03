Опинилися в річці: у США зійшли з рейок 25 вагонів із пивом (фото)

Причина аварії наразі встановлюється. Губернатор штату заявив про готовність "мобілізувати ресурси штату" для локалізації наслідків того, що сталося.

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У штаті Монтана в США на березі річки Кларк-Форк щонайменше 25 вагонів товарного складу поїзда зійшли з рейок. Про це повідомляє NBC Montana.

Компанія Montana Rail Link, яка володіє рейками, була попереджена про ситуацію. Внаслідок цієї жахливої катастрофи десятки ящиків опинилися у місцевій річці. Причину інциденту встановлюють.

"Постраждалих немає, загрози громадській безпеці немає, викиду небезпечних речовин немає, на місці знаходяться співробітники MRL та служби швидкого реагування, ми маємо намір пом'якшити будь-які наслідки для району, приділяючи першочергову увагу безпеці наших співробітників та громадськості, поки ми продовжуємо розслідування", — сказав директор з комунікацій Montana Rail Link Енді Гарланд.

Під час інциденту ніхто не постраждав. Загрози для довкілля не виявлено. Губернатор штату Грег Джіанфорте заявив про готовність "мобілізувати ресурси штату" для локалізації наслідків того, що сталося.

Деякі з вагонів опинились у річці Фото: колаж Фокус

Видання зазначає, що протягом останнього десятиліття в США в середньому понад тисячу поїздів щороку сходять із рейок. Увага до таких інцидентів загострилася після аварії в штаті Огайо, де 3 лютого спалахнули й вибухнули кілька десятків вагонів, що перевозили хімічні речовини.

Раніше Фокус писав, що в США колесо пікапа, що відвалилося, влаштувало видовищну ДТП. Момент аварії потрапив на камеру автомобіля Tesla. Шина, що відлетіла, врізалася в передок Kia Soul, після чого машина підлетіла в повітря на кілька метрів. Ролик набрав понад вісім мільйонів переглядів.

Також повідомлялося, що американського туриста на Ferrari оштрафували за проїзд по знаменитій площі Флоренції. Водій їздив пішохідною площею П'яцца делла Синьорія, яка зазвичай кишить туристами. Його оштрафували за відсутність необхідних прав водія, за паркування в пішохідній зоні та за керування проти напрямку руху.