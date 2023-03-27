Як у кіно: в США колесо пікапа, що відвалилося, влаштувало видовищне ДТП (відео)

Момент аварії потрапив на камеру автомобіля Tesla. Шина, що відлетіла, врізалася в передок Kia Soul, після чого машина підлетіла в повітря на кілька метрів. Ролик набрав понад вісім мільйонів переглядів.

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У США, у Лос-Анджелесі, сталося видовищне ДТП. Колесо пікапа відірвалося і зіткнулося з автомобілем Kia Soul, який внаслідок удару злетів у повітря та впав на кришу. Про це повідомляє Fox News 10.

Камера автомобіля Tesla Анупа Хатрі зняла цю сцену на шосе Рональда Рейгана. На відеозаписі видно, як темний Kia Soul проїжджає повз водія зліва, порівнявшись зі сріблястим пікапом. Потім переднє колесо вантажівки з боку водія раптово відкрутилося та опинилося прямо перед Kia.

Водій Kia Soul не встиг зреагувати та врізався передком у цю шину, внаслідок чого автомобіль підлетів на кілька метрів у повітря. Потім машина приземлилася капотом униз і покотилася по шосе, після чого зупинилася. На додачу до всього, колесо, що стало причиною аварії, влетіло в задню частину вже знищеного автомобіля, коли той просто стояв.

Під час аварії ніхто не постраждав

На щастя, за словами водія Tesla, який опублікував відео, водій Kia зміг вийти з машини неушкодженим, що просто вражає. Ролик набрав понад вісім мільйонів переглядів.

Видання стверджує, що під час аварії ніхто не постраждав.

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