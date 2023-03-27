Как в кино: в США отвалившееся колесо пикапа устроило зрелищное ДТП (видео)

Момент аварии попал на приборную камеру автомобиля Tesla. Отлетевшая шина врезалась в передок Kia Soul, после чего машина подлетела в воздух на несколько метров. Ролик набрал больше восьми миллионов просмотров.

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В США, в Лос-Анджелесе, произошло зрелищное ДТП. Колесо пикапа оторвалось и столкнулось с автомобилем Kia SOUL, который в результате удара взлетел в воздух и упал на крышу. Об этом сообщает Fox News 10.

Приборная камера автомобиля Tesla Анупа Хатры запечатлела эту сцену на шоссе Рональда Рейгана. На видеозаписи видно, как темный Kia Soul проезжает мимо водителя слева, поравнявшись с серебристым пикапом. Затем переднее колесо грузовика со стороны водителя внезапно открутилось и оказалось прямо перед Kia.

Водитель Kia Soul не успел среагировать и врезался передком в эту шину, в результате чего автомобиль подлетел на несколько метров в воздух. Затем машина приземлилась капотом вниз и покатилась по шоссе, после чего остановилась. В довершение всего, шина, ставшая причиной аварии, влетела в заднюю часть уже уничтоженного автомобиля, когда тот просто стоял.

Во время аварии никто не пострадал

К счастью, по словам водителя Tesla, опубликовавшего видео, водитель Kia смог выйти из машины невредимым, что просто поразительно. Ролик набрал больше восьми миллионов просмотров.

Издание отмечает, что во время аварии никто не пострадал.

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