У Москві частково вимкнули світло: ЗМІ пишуть, що в ліфтах застрягли люди (фото, відео)

За інформацією журналістів, без світла залишився цілий квартал. Електрики немає понад годину, а попередньою причиною називають аварію на електромережах.

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У житловому комплексі "Мир Митино", що на північному заході Москви, вже понад годину немає світла. Про це повідомляє агентство міських новин "Москва" з посиланням на власне джерело.

"У кварталі "Мир Митино" на вул. Муравська, буд. 38 (корп. 1,2,3,4,5) сталася аварія на електромережах — будинки відключені від електропостачання", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в ліфтах будинків застрягли люди. Вони не можуть вибратися через відсутність електроенергії.

Крім того, місцеві телеграм-канали також повідомляють про відключення світла у ЖК "Мир Митино".

"У ЖК "Мир Митино" вже понад годину відключено світло у всьому районі. Підписники пишуть, що в деяких ліфтах застрягли люди", — пишуть адміністратори.

Крім того, в мережі мешканці розповсюджують фото та відео, на яких видно ЖК без світла. Мешканці для розваги світять ліхтариками у вікна. Як прокоментувала авторка відео: "Викликають Бетмена".

У ЖК "Мир Митино" на північному заході Москви сталося аварійне відключення світла

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