"Вважаю його злочинцем": ексохоронець Путіна втік за кордон і дав відверте інтерв'ю (відео)

Офіцер Федеральної служби охорони РФ Гліб Каракулов не підтримав повномасштабне вторгнення РФ в Україну, тож не зміг далі працювати у ФСО і змушений був втекти за кордон, забравши з Росії родину.

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Капітан Федеральної служби охорони в РФ Гліб Каракулов 13 років працював інженером в управлінні президентського зв'язку, зокрема працював із російським президентом Путіним, забезпечуючи лідера країни-агресорки секретним зв'язком. У жовтні 2022 року він мав відрядження до Астани (Казахстан), тож скористався моментом, покликав до себе дружину із донькою, і вони разом вилетіли за кордон. Вже за кордоном Каракулов дав велике інтерв'ю центру "Досьє" і розповів, чому вирішив піти зі служби, про Путіна і про війну в Україні.

Після втечі Каракулова за кордон в РФ проти нього відкрили кримінальне провадження про дезертирство (частина 3 статті 338 КК РФ).

Не міг піти на угоду із совістю

Каракулов зізнається, що за особистими діями Путіна у лютому 2022 року ніяких натяків на те, що буде війна проти України не було. Натомість його насторожувало те, що відбувалося у медійному просторі Росії, тож він припустив, що війна таки буде. За його словами, починаючи з 2020 року російський президент сильно змінився в поведінці, став настороженим і замкненим.

"Він убезпечив себе від усього світу всілякими бар'єрами, тим самим карантином, відсутністю інформації. Спотворилося в нього сприйняття дійсності. У моєму розумінні в XXI столітті розсудлива людина, яка об'єктивно дивиться на все, що відбувається у світі, а тим більше здатна якось прогнозувати хоча б у середньостроковій перспективі, не допустив би цієї війни", — говорить Гліб Каракулов.

Він додав, що фактично 100% співробітників ФСО підтримують дії Путіна, а в кулуарних розмовах 50% ФСОшників вважають, що "Київ треба було розбомбити ще в 2014 році". Чоловік зізнається, що якби не працював у ФСО і не знав усієї інформації, то теж, надивившись російського телебачення, міг стати Z-патріотом. Очі на те, що відбувається в Україні, у 2014 році йому відкрила поїздка до Криму, де він зміг особисто побачити псевдореферендум на півострові.

"Було дуже багато дзвіночків, які мені давали ясно зрозуміти, що я не готовий йти на угоди із совістю, перебуваючи на службі. В лютому 2022 року розпочалася злочинна війна, і я не міг йти на угоду із совістю. Я просто не міг перебувати на службі цього президента. Я вважаю цю людину воєнним злочинцем. Хоч я й не брав участі саме у воєнних діях, але виконувати його злочинні накази чи просто перебувати у нього на службі я не вважаю для себе можливим", — говорить Каракулов.

Моя дитина не зігуватиме

Він додає, що його дружина із розумінням поставилася до рішення чоловіка залишити службу, а його дитина "не зігуватиме".

"Для неї ми поїхали у відпустку на море. Думаю, ви теж бачили фотографії, зняті в дитячих садках, де діти зигують. Стоять та зігують. Моя дитина не зігуватиме. Дочку я, як міг, заспокоїв, тож, сподіваюся, вона вже ні про що не думає. А зараз для неї ми на морі, ходимо-гуляємо", — розповідає Гліб Каракулов.

Експрацівник ФСО звернувся до своїх колег зі служби, які мають інформацію, яка не транслюється у телевізорі, щоб ті виступили і доповнили його та допомогли громадянам РФ дізнатися правду.

"Я впевнений, що дії верховного головнокомандувача і раніше викликали у вас запитання, але присяга змушувала не питати та чітко виконувати накази. Але те, що відбувається зараз, виходить за всі межі — мислимі та немислимі. Ви не повинні виконувати злочинні накази і служити цьому воєнному злочинцю — Володимиру Путіну. А я вважаю його саме воєнним злочинцем", — сказав чоловік.

Гліб Каракулов зауважив, що у нього в голові не вкладається, те що РФ могла напасти на суверенну державу і використовує РСЗВ для обстрілів житлових будинків в Україні.

"Те, що відбувається зараз в Україні, всі ці руйнування, агресивна війна, тероризм і геноцид українського народу (не інакше це не назвати) — це весь кримінальний злочин, і наш президент став воєнним злочинцем.Ви повинні припинити виконувати ці злочинні накази. Співробітники ФСО постійно знаходяться навколо президента. Ви можете просто зайти і дати зрозуміти, що це злочин. І у ваших руках можливість дуже швидко зупинити це безумство. Я дуже хотів би, щоб ви зробили це тому, що ви врятуєте багато життів", — сказав він.

Так буде, поки ми мовчимо

Також Гліб Каракулов звернувся до росіян, оскільки в РФ, за його словами, існує спотворення інформації і всіх їх тримають у незнанні, розповідаючи лише інформацію, зручну для однієї людини.

"Нашого президента відірвано від світу. Він патологічно боїться за своє життя. Його цінності — це його життя і життя його рідних та близьких. Життя ваших рідних і близьких не представляє для нього жодного інтересу. Цю злочинну війну не можна було розпочинати і треба якнайшвидше закінчувати. Життя — це найвища цінність. Про це у нашій країні забули. Вважають народ гарматним м'ясом. Так буде, тільки поки ми мовчимо. Цю війну час закінчувати і час перестати мовчати", — резюмував Гліб Каракулов.

Путін заявив 4 квітня на засіданні президії Держради з питань розвитку промисловості в умовах санкцій, що антиросійські санкції запроваджено на тривалий час, тому в Росії потрібно опрацьовувати "середньострокові та довгострокові заходи імпортозаміщення".

Розслідувачі показали, як виглядає секретна резиденція Путіна. У будинку всього 4 поверхи: два над землею та ще два підземні. Загальна площа президентської резиденції становить 3800 кв. метрів.