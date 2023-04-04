"Считаю его преступником": экс-охранник Путина сбежал за границу и дал откровенное интервью (видео)

Офицер Федеральной службы охраны РФ Глеб Каракулов не поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, так что не смог дальше работать в ФСО и вынужден был бежать за границу, забрав из России семью.

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Капитан Федеральной службы охраны в РФ Глеб Каракулов 13 лет работал инженером в управлении президентской связи, в частности работал с российским президентом Путиным, снабжая лидера страны-агрессорки секретной связью. В октябре 2022 года у него была командировка в Астану (Казахстан), поэтому воспользовался моментом, позвал к себе жену с дочерью, и они вместе вылетели за границу. Уже за границей Каракулов дал большое интервью центру "Досье" и рассказал, почему решил уйти со службы, о Путине и войне в Украине.

После бегства Каракулова за границу, в РФ против него открыли уголовное производство о дезертирстве (часть 3 статьи 338 УК РФ).

Не мог пойти на сделку с совестью

Каракулов признается, что по личным действиям Путина в феврале 2022 года никаких намеков на то, что будет война против Украины не было. Зато его настораживало то, что происходило в медийном пространстве России, и он предположил, что война таки будет. По его словам, начиная с 2020 года, российский президент сильно изменился в поведении, стал настороженным и замкнутым.

"Он обезопасил себя от всего мира всевозможными барьерами, тем самым карантином, отсутствием информации. Исказилось у него восприятие действительности. В моем понимании в XXI веке благоразумный человек, объективно смотрящий на все происходящее в мире, а тем более способный как-то прогнозировать хотя бы в среднесрочной перспективе, не допустил бы эту войну", — говорит Глеб Каракулов.

Он добавил, что фактически 100% сотрудников ФСО поддерживают действия Путина, а в кулуарных разговорах 50% ФСОшников считают, что "Киев нужно было разбомбить еще в 2014 году". Мужчина признается, что если бы не работал в ФСО и не знал всей информации, то тоже, насмотревшись российское телевидение, мог стать Z-патриотом. Глаза на происходящее в Украине в 2014 году ему открыла поездка в Крым, где он смог лично увидеть псевдореферендум на полуострове.

"Было очень много звоночков, которые мне давали ясно понять, что я не готов идти на соглашения с совестью, находясь на службе. В феврале 2022 года началась преступная война, и я не мог идти на соглашение с совестью. Я просто не мог находиться на службе этого президента. Я считаю этого человека военным преступником. Хотя я и не участвовал именно в военных действиях, но выполнять его преступные приказы или просто находиться у него на службе я не считаю для себя невозможным", — говорит Каракулов.

Мой ребенок не будет зиговать

Он добавляет, что его жена с пониманием отнеслась к его решению покинуть службу, а его дочь "не будет зиговать".

"Для нее мы уехали в отпуск на море. Думаю, вы тоже видели фотографии, снятые в детских садах, где дети зигуют. Стоят и зигуют. Мой ребенок не будет зиговать. Дочь я, как мог, успокоил, поэтому, надеюсь, она уже нет о чем не думает. А сейчас для нее мы на море, ходим-гуляем", — рассказывает Глеб Каракулов.

Экс-работник ФСО обратился к своим коллегам по службе, имеющим информацию, которая не транслируется в телевизоре, чтобы те выступили и дополнили его и помогли гражданам РФ узнать правду.

"Я уверен, что действия верховного главнокомандующего вызывали у вас вопросы, но присяга заставляла не спрашивать и четко выполнять приказы. Но происходящее сейчас выходит за все рамки — мыслимые и немыслимые. Вы не должны выполнять преступные приказы и служить этому военному преступнику — Владимиру Путину. А я считаю его именно военным преступником", — сказал мужчина.

Глеб Каракулов отметил, что у него в голове не укладывается, что РФ могла напасть на суверенное государство и использует РСЗО для обстрелов жилых домов в Украине.

"Происходящее сейчас в Украине все эти разрушения, агрессивная война, терроризм и геноцид украинского народа (иначе это не назвать) — это все уголовное преступление, и наш президент стал военным преступником. Вы должны прекратить выполнять эти преступные приказы. Сотрудники ФСО постоянно находятся вокруг президента. Вы можете просто зайти и дать понять, что это преступление. И в ваших руках возможность очень быстро остановить это безумие. Я бы очень хотел, чтобы вы сделали это, потому что вы спасете много жизней", — сказал он.

Так будет, пока мы молчим

Также Глеб Каракулов обратился к россиянам, поскольку в РФ, по его словам, существует искажение информации и все их держат в неведении, рассказывая лишь информацию, удобную для одного человека.

"Наш президент оторван от мира. Он патологически боится за свою жизнь. Его ценности — это его жизнь и жизнь его родных и близких. Жизнь ваших родных и близких не представляет для него никакого интереса. Эту преступную войну нельзя было начинать и надо как можно быстрее заканчивать. Жизнь — это самая высокая ценность. Об этом в нашей стране забыли. Считают народ пушечным мясом. Так будет, только пока мы молчим. Эту войну пора заканчивать и пора перестать молчать", — резюмировал Глеб Каракулов.

Путин заявил 4 апреля на заседании президиума Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкций, что антироссийские санкции введены на длительное время, поэтому в России нужно прорабатывать "среднесрочные и долгосрочные меры импортозамещения".

Расследователи показали, как выглядит секретная резиденция Путина. В доме всего 4 этажа: два над землей и еще два подземных. Общая площадь президентской резиденции составляет 3800 кв. метров.