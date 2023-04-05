В Москве частично выключили свет: СМИ пишут, что в лифтах застряли люди (фото, видео)

По информации журналистов, без света остался целый квартал. Электричества нет уже больше часа, а предварительной причиной называют аварию на электросетях.

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В жилом комплексе "Мир Митино", который находится на северо-западе Москвы, уже больше часа нет света. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на собственный источник.

"В квартале "Мир Митино" на ул. Муравская, д. 38 (корп. 1,2,3,4,5) произошла авария на электросетях — дома отключены от электроснабжения", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в лифтах домов застряли люди. Они не могут выбраться из-за отсутствия электроэнергии.

Кроме того, местные телеграм-каналы также сообщают об отключении света в ЖК "Мир Митино".

"В ЖК "Мир Митино" уже больше часа отключен свет во всем районе. Подписчики пишут, что в некоторые лифтах застряли люди", — пишут администраторы.

Кроме того, в сети жители распространяют фото и видео, на которых видно ЖК без света. Жильцы ради развлечения светят фонариками в окна. Как прокомментировала автор видео: "Вызывают Бэтмена".

В ЖК "Мир Митино" на северо-западе Москвы произошло аварийное отключение света

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