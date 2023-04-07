Теракт у Тель-Авіві: автомобіль протаранив натовп туристів на набережній (відео)

Ізраїльські ЗМІ пишуть, що внаслідок теракту було вбито громадянина Італії. У результаті поліція застрелила терориста, машина якого перекинулася.

Related video

Внаслідок теракту в Тель-Авіві було вбито чоловіка у віці 30 років і 7 людей отримали поранення. Про це пише The Jerusalem Post.

Повідомляється, що терорист їхав на автомобілі набережною Тель-Авіва, коли почав стріляти по людях, що знаходяться поблизу. Один чоловік загинув. Згодом ізраїльська поліція заявила, що терорист намагався протаранити пішоходів, перш ніж його машина перекинулася.

За словами журналістів, бойовика було вбито поліцейськими. Офіцер застрелив терориста, коли той потягнувся за своєю зброєю.

Як пише видання Times of Israel, всі жертви теракту в Тель-Авіві — туристи. Вбитим виявився громадянин Італії. Серед поранених 39-річний чоловік та 17-річна дівчина. Також легкі поранення отримали чоловік близько 50 років та 70-річна жінка.

"Я першим дістався місця події. Я побачив трьох поранених, які лежали на землі. Терорист лежав зі зброєю поряд з ним, а навколо нього було кілька поліцейських", — цитує видання свідка події.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу закликав мобілізувати додаткові підрозділи для відбиття терактів. Повідомляється, що він поінформований про те, що сталося.

Також у мережі розповсюджуються відео з місця події.

У Тель-Авіві автомобіль протаранив натовп людей

"У суперечливих повідомленнях йдеться про те, що нападник вистрілив з вікна свого автомобіля, а потім розбився; або задавив людей, потім вийшов і почав стріляти зі зброї", — пишуть журналісти.

Нагадаємо, що в ніч проти 7 квітня Армія оборони Ізраїлю завдавала ударів по об'єктах терористів ХАМАС у секторі Газа. Пресслужба ЦАХАЛу повідомила, що було вражено підземні тунелі терористів. Бойовики ХАМАС намагалися у відповідь збити ізраїльські літаки із ПЗРК.