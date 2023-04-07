Армія оборони Ізраїлю завдає ударів по сектору Газа (відео, фото)
Пресслужба ЦАХАЛу повідомила, що вже вражено підземні тунелі терористів. Бойовики ХАМАС намагаються у відповідь збити ізраїльські літаки із ПЗРК.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила, що почала завдавати ударів по об'єктах терористичного угрупування ХАМАС у секторі Газа. Про це йдеться в офіційному Twitter пресслужба ЦАХАЛа.
"Наразі ЦАХАЛ завдає ударів по Газі", — йдеться у повідомленні.
Удари наносяться у відповідь на ракетний обстріл 6 квітня з території Лівану. Так, північною частиною Ізраїлю завдали кілька ракетних ударів. Ізраїльським військовим довелося застосувати "Залізний купол" та авіацію. Передбачається, що ракетні обстріли з Лівану здійснювалися палестинськими групами, проте без мовчазної згоди "Хезболли" цього не сталося б.
Як пише видання Times of Israel, у мережі почали з'являтися кадри вибухів у секторі Газа. Про постраждалих внаслідок ударів не повідомляється.
Крім того, бойовики до ХАМАС запускають зенітні ракети по літаках Ізраїля.
"Вважається, що ракети, що запускаються з плеча, не загрожують ізраїльським винищувачам", — йдеться в повідомленні.
За словами журналістів, у населених пунктах на півдні Ізраїлю звучить сирена повітряної тривоги. Це підтверджує і пресслужба ЦАХАЛу. Також там повідомили, що були вражені підземні тунелі терористів.
Потім у мережі почали з'являтися повідомлення про пуски ракет із сектора Газа у бік Ізраїлю. Проте система "Залізний купол" активно їх збиває.
Нагадаємо, що 16 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжить допомагати Україні, попри домовленості з РФ. Однак він зазначив, що ймовірність ескалації конфлікту з Росією у Сирії зупиняє уряд від ухвалення рішення розпочати збройні постачання.