Армія оборони Ізраїлю завдає ударів по сектору Газа (відео, фото)

Пресслужба ЦАХАЛу повідомила, що вже вражено підземні тунелі терористів. Бойовики ХАМАС намагаються у відповідь збити ізраїльські літаки із ПЗРК.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила, що почала завдавати ударів по об'єктах терористичного угрупування ХАМАС у секторі Газа. Про це йдеться в офіційному Twitter пресслужба ЦАХАЛа.

"Наразі ЦАХАЛ завдає ударів по Газі", — йдеться у повідомленні.

Удари наносяться у відповідь на ракетний обстріл 6 квітня з території Лівану. Так, північною частиною Ізраїлю завдали кілька ракетних ударів. Ізраїльським військовим довелося застосувати "Залізний купол" та авіацію. Передбачається, що ракетні обстріли з Лівану здійснювалися палестинськими групами, проте без мовчазної згоди "Хезболли" цього не сталося б.

Як пише видання Times of Israel, у мережі почали з'являтися кадри вибухів у секторі Газа. Про постраждалих внаслідок ударів не повідомляється.

Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про удари по сектору Газа

Крім того, бойовики до ХАМАС запускають зенітні ракети по літаках Ізраїля.

"Вважається, що ракети, що запускаються з плеча, не загрожують ізраїльським винищувачам", — йдеться в повідомленні.

Бойовики ХАМАС намагаються збити ізраїльські літаки

За словами журналістів, у населених пунктах на півдні Ізраїлю звучить сирена повітряної тривоги. Це підтверджує і пресслужба ЦАХАЛу. Також там повідомили, що були вражені підземні тунелі терористів.

Потім у мережі почали з'являтися повідомлення про пуски ракет із сектора Газа у бік Ізраїлю. Проте система "Залізний купол" активно їх збиває.

З сектора Газа було зафіксовано кілька пусків ракет, проте система "Залізний купол" їх перехоплює

Нагадаємо, що 16 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжить допомагати Україні, попри домовленості з РФ. Однак він зазначив, що ймовірність ескалації конфлікту з Росією у Сирії зупиняє уряд від ухвалення рішення розпочати збройні постачання.