Армия обороны Израиля наносит удары по сектору Газа (видео, фото)

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что уже поражены подземные туннели террористов. Боевики ХАМАС пытаются в ответ сбить израильские самолеты из ПЗРК.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что начала наносить удары по объектам террористической группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сказано в официальном Twitter пресс-службы ЦАХАЛА.

"В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по Газе", — говорится в сообщении.

Удары наносятся в ответ на ракетный обстрел 6 апреля с территории Ливана. Так, по северной части Израиля нанесли несколько ракетных ударов. Израильским военным пришлось применить "Железный купол" и авиацию. Предполагается, что ракетные обстрелы из Ливана осуществлялись палестинскими группами, однако без молчаливого согласия "Хезболлы" этого бы не произошло.

Как пишет издание Times of Israel, в сети начали появляться кадры взрывов в секторе Газа. О пострадавших в результате ударов не сообщается.

Армия обороны Израиля официально заявила об ударах по сектору Газа

Кроме того, боевики к ХАМАС запускают зенитные ракеты по израильским самолетам.

"Считается, что ракеты, запускаемые с плеча, не представляют угрозы для израильских истребителей", — говорится в сообщении.

Боевики ХАМАС пытаются сбить израильские самолеты

По словам журналистов, в населенных пунктах на юге Израиля звучит сирена воздушной тревоги. Это подтверждает и пресс-служба ЦАХАЛа. Также там сообщили, что были поражены подземные туннели террористов.

Затем в сети начали появляться сообщения о пусках ракет из сектора Газа в сторону Израиля. Однако система "Желензый купол" активно их сбивает.

Из сектора Газа были зафиксированы несколько пусков ракет, однако система "Железный купол" их перехватывает

Напомним, что 16 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит помогать Украине несмотря на договоренности с РФ. Однако он отметил, что вероятность эскалации конфликта с Россией в Сирии останавливает правительство от принятия решения начать вооруженные поставки.