С территории Ливана нанесли ракетные удары по Израилю: первые подробности (видео)

По северной части Израиля нанесли несколько ракетных ударов. Израильским военным пришлось применить "Железный купол" и авиацию.

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Со стороны Ливана боевики "Хезболлы" запустили несколько ракет по Израилю. Об этом сообщает The Times of Israel.

После столкновений палестинцев со стражами порядка мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме по Израилю нанесли ракетные удары. Армия обороны Израиля перехватила как минимум одну ракеты. Тревога объявлена в северных регионах страны.

В издании не исключают, что ракетные обстрелы из Ливана осуществлялись палестинскими группами, однако без молчаливого согласия "Хезболлы" этого бы не произошло.

Израильские Военно-воздушные силы подняли в небо истребительную авиацию. Премьер-министр Нетаньяху проводит переговоры с оперативным штабом. Также СМИ сообщают об израильских ударах по окрестностям юга Ливана.

В издании Haaretz отмечают, что три человека получили ранения. Один из раненых получил повреждения, когда направлялся в бомбоубежище.

Последнее такое обострение было два года назад, тогда это вылилось в 11-дневную войну между Израилем и ХАМАС. Нынешние действия могут также привести к более широкому конфликту.

В телеграм-канале редактора Фокуса Игаля Левина также публикуют видео с последствием удара по одному из городов Верхней Галилеи.

Напомним, 5 апреля боевики Сектора Газа нанесли 9 ракетных ударов по Израилю.

27 марта демонстранты подошли к зданию Нетаньяху против реформы судебной системы.