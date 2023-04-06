З території Лівану нанесли ракетні удари по Ізраїлю: перші подробиці (відео)

По півночі Ізраїлю нанесли декілька ракетних ударів. Ізраїльським військовим довелося застосувати "Залізний купол" та авіацію.

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З боку Лівану бойовики "Хезболли" запустили декілька ракет по Ізраїлю. Про це повідомляє The Times of Israel.

Після зіткнень палестинців з правоохоронцями біля мечеті Аль-Акса на Храмовій горі в Єрусалимі по Ізраїлю завдали ракетні удари. Армія оборони Ізраїлю перехопила щонайменше одну ракету. Тривога оголошена в північних регіонах країни.

У виданні не виключають, що ракетний обстріл з Лівану здійснювався палестинськими групами, однак без мовчазної згоди "Хезболли" цього б не відбулося.

Ізраїльські Військово-повітряні сили здійняли в небо винищувальну авіацію. Прем'єрміністр Нетаньяху проводить переговори з оперативним штабом. Також ЗМІ повідомляють про ізраїльські удари по околицях півдня Лівану.

У видання Haaretz зазначають, що троє людей отримали поранення. Один з поранених зазнав ушкоджень, коли прямував до бомбосховища.

Останнє таке загострення було 2 роки тому, тоді це вилилось у 11-денну війну між Ізраїлем та ХАМАС. Нинішні дії можуть також призвести ширшого конфлікту. В телеграм-каналі редактора Фокусу Ігаля Левіна також публікують відео з наслідком удару по одну з міст Верхньої Галілеї.

Нагадаємо, 5 квітня бойовики Сектору Гази нанесли 9 ракетних ударів по Ізраїлю.

27 березня демонстранти підійшли до будинку Нетаньягу проти реформи судової системи.