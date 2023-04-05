Бойовики Сектору Гази нанесли 9 ракетних ударів по Ізраїлю: що відомо

Терористи завдали удари після зіткнень між поліцією та палестинцями в мечеті Аль-Акса. В Єрусалимі протести через вбивство правоохоронцями 15-річного парубка.

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Територію поруч з Сектором Гази обстріляли 9 ракет, в результаті атаки була пошкоджена фабрика в Сдероті. Про це повідомляє The Times of Israel.

Терористи в Секторі Газі обстріляли ракетами кілька міст на півдні Ізраїлю вранці 5 квітня. Удари завдавалися на наступний день після зіткнень між поліцією та палестинцями в мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. Відомо, що в результаті зіткнень отримав поранення ізраїльський військовий поблизу Хеврону.

За даними Армії оборони Ізраїлю, під час першого залпу було випущено пʼять снарядів, чотири з них перехопили засоби протиповітряної оборони. Після цього було запущено ще 4 ракети, але вони впали на відкриту місцевість. В муніципалітеті Сдерота ракета влучила у фабрику в промисловій зоні, однак обійшлось без постраждалих.

У відповідь АОІ завдала удари по цілях у Газі. Однак у виданні зазначають, що інформацію про ізраїльські удари розповсюдили палестинські ЗМІ, точного підтвердження про це немає. Бойовики ХАМАС назвали дії влади Ізраїля злочином та закликала виходити на протести. Те саме зробив Ісламський Джихад, закликаючи місцевих жителів виходити до мечеті Аль-Акса.

Ситуація навколо мечеті загострилася через те, що поліцейські застрелили 15-річного палестинського хлопчика в Сілвані. Поліція повідомила, що підліток був серед групи підозрюваних, які кидали каміння та коктейлі Молотова в автомобіль служби безпеки. Підліток помер дорогою у лікарню.

Нагадаємо, 27 березня в Ізраїлі аеропорт зупинив роботу через протести профспілок. Летовище приймало лише міжнародні рейси.

Також 27 березня демонстранти підійшли до будинку Нетаньягу проти реформи судової системи.