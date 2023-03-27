Протести в Ізраїлі: демонстранти підійшли до будинку Нетаньяху, їх розганяли водометами (фото, відео)

Незгодні із судовою реформою пройшли до Кнесета, закликаючи главу уряду піти у відставку. За даними ЗМІ, у протестах по всій країні взяли участь до 700 тис. осіб, а в деяких районах були зіткнення з поліцією — у хід пішли пляшки та каміння.

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В Ізраїлі спалахнули масові протести ввечері 26 березня після рішення прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху звільнити Йоава Галланта з посади міністра оборони. Про це повідомила газета Times of Israel.

Розмахуючи ізраїльськими прапорами, протестувальники перекрили головну автомагістраль у Тель-Авіві і запалювали шини. А біля резиденції прем'єр-міністра в Єрусалимі поліцейські поливали їх із водометів.

Демонстрантам вдалося прорвати поліцейську огорожу та підійти до будинку глави уряду на 20 метрів. У хід пішли пляшки та каміння, у сутичках постраждали щонайменше 3 поліцейських, уточнює газета Yedioth Ahronoth.

Близько 600-700 тисяч ізраїльтян взяли участь у демонстраціях

Люди пройшли до Кнесету та канцелярії прем'єр-міністра, де вони закликали Нетаньяху піти у відставку. Найчисленніші збори були у Тель-Авіві, Єрусалимі, Хайфі та Беер-Шеві. Протестні акції відбулися і в інших населених пунктах.

Найбільші зібрання були в Тель-Авіві та Єрусалимі

За оцінками ЗМІ, близько 600-700 тисяч ізраїльтян брали участь у демонстраціях по всій країні.

Телеканал Kan 11, який веде пряму трансляцію з місця подій, повідомив про арешт 28 протестувальників в Аялоні та ще 10 — в Ор-Аківі.

"Де б не знаходилися члени Кнесету та міністри, ми заглушимо їх порядок денний. Ми зв'яжемося з ними всюди і дамо зрозуміти, що диктатура не пройде", — заявили лідери протестів.

Суперечки навколо реформи судової системи породили розкол у суспільстві Ізраїля

За підсумками протестів, президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав уряд терміново зупинити реформу судової системи.

"Заради єдності народу Ізраїлю та відповідальності я закликаю вас зупинити законодавчий процес. Закликаю голів усіх фракцій Кнесету, як коаліційних, так і опозиційних, поставити інтереси громадян країни понад усе і діяти відповідально. Схаменіться зараз же! Це не політичний момент, це момент лідерства та відповідальності", — написав він у Twitter.

"Судовий переворот": чому почалися протести в Ізраїлі

Нетаньягу звільнив Галланта за його заклик зупинити судову реформу. Міністра звинуватили у слабкій реакції на збільшення кількості військових резервістів та відмовників, які відмовилися від несення служби через "судовий переворот", пише газета Haaretz.

Глава Міноборони впевнений, що суперечки навколо реформи судової системи породили розкол у суспільстві та в Армії оборони Ізраїлю. Такий стан справ загрожує національній безпеці.

Ізраїльтяни протестують проти судової реформи з січня. Фокус 11 березня писав про наймасовішу в історії країни акцію протесту — у той день на вулиці Тель-Авіва вийшло близько 200 тисяч незгодних, а у всьому Ізраїлі участь у демонстраціях взяли від 300 до 500 тисяч людей.

Противники реформи заявляють, що уряд хоче обмежити та узурпувати повноваження Верховного суду. Виконавча гілка влади візьме повний контроль за відбором суддів, що зруйнує демократичні засади Ізраїлю як держави, зазначали опозиціонери.

Із січня мешканці Ізраїлю виходять на вулиці Ізраїлю щосуботи, іноді акції відбуваються й в інші дні.