Протесты в Израиле: демонстранты подошли к дому Нетаньяху, их разгоняли водометами (фото, видео)

Несогласные с судебной реформой прошли к Кнессету, призывая главу правительства уйти в отставку. По данным СМИ, в протестах по всей стране участвовали до 700 тыся человек, а в некоторых районах были столкновения с полицией — в ход пошли бутылки и камни.

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В Израиле вспыхнули массовые протесты вечером 26 марта после решения премьер-министра Биньямина Нетаньяху уволить Йоава Галланта с поста министра обороны. Об этом сообщила газета Times of Israel.

Размахивая израильскими флагами, протестующие перекрыли главную автомагистраль в Тель-Авиве и зажигали шины. А возле резиденции премьер-министра в Иерусалиме полицейские поливали их из водометов.

Демонстрантам удалось прорвать полицейское ограждение и подойти к дому главы правительства на 20 метров. В ход пошли бутылки и камни, в столкновениях пострадали минимум 3 полицейских, уточняет газета Yedioth Ahronoth.

Около 600-700 тысяч израильтян участвовали в демонстрациях

Люди прошли к Кнессету и канцелярии премьер-министра, где они призывали Нетаньяху уйти в отставку. Самые многочисленные собрания были в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и Беэр-Шеве. Протестные акции прокатились и по другим населенным пунктам.

Самые многочисленные собрания были в Тель-Авиве и Иерусалиме

По оценкам СМИ, около 600-700 тысяч израильтян участвовали в демонстрациях по всей стране.

Телеканал Kan 11, ведущий прямую трансляцию с места событий, сообщил об аресте 28 протестующих в Аялоне и еще 10 — в Ор-Акиве.

"Где бы ни находились члены Кнессета и министры, и мы заглушим их повестку дня. Мы свяжемся с ними повсюду и дадим понять, что диктатура не пройдет", — заявили лидеры протестов.

Споры вокруг реформы судебной системы породили раскол в обществе Израиля

По итогам протестов президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство срочно остановить реформу судебной системы.

"Во имя единства народа Израиля и ответственности я призываю вас остановить законодательный процесс. Призываю глав всех фракций Кнессета, как коалиционных, так и оппозиционных, поставить интересы граждан страны превыше всего и действовать ответственно. Опомнитесь сейчас же! Это не политический момент, это момент лидерства и ответственности", — написал он в Twitter.

"Судебный переворот": почему начались протесты в Израиле

Нетаньяху уволил Галланта за его призыв остановить судебную реформу. Министра обвинили в слабой реакции на увеличение числа военных резервистов и отказников, которые отказались от несения службы из-за "судебного переворота", пишет газета Haaretz.

Глава Минобороны уверен, что споры вокруг реформы судебной системы породили раскол в обществе и в Армии обороны Израиля. Такое положение дел угрожает национальной безопасности.

Израильтяне протестуют против судебной реформы с января. Фокус 11 марта писал о самой массовой в истории страны акции протеста — в тот день на улицы Тель-Авива вышло около 200 тысяч несогласных, а во всем Израиле участие в демонстрациях приняли от 300 до 500 тысяч человек.

Противники реформы заявляют, что правительство хочет ограничить и узурпировать полномочия Верховного суда. Исполнительная ветвь власти возьмет полный контроль над отбором судей, что разрушит демократические основы Израиля как государства, отмечали оппозиционеры.

С января жители Израиля выходят на улицы Израиля каждую субботу, иногда акции проходят и в другие дни.