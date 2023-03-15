"Байден, помоги!": почему израильтяне уже два месяца массово выходят на протесты

11 марта в Тель-Авиве прошла крупнейшая в истории страны акция протеста. На улицах города насчитывалось около 200 тысяч людей, которые выступают против судебной реформы. Но дело не только (и не столько) в ней — израильтяне в целом недовольны правым правительством, которое пришло к власти.

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В субботу, 11 марта, в Израиле прошла самая массовая в истории страны акция протеста. На улицы Тель-Авива вышло около 200 тысяч людей, в целом в митингах на территории государства, по разным данным, приняло участие от 300 до 500 тысяч граждан. Все они выступают против реформы Верховного суда, закон о которой правительство планирует принять до конца марта.

Два месяца протестов: против чего выступают жители Израиля?

Протесты против судебной реформы в Израиле начались 7 января. Газета Haaretz сообщила, что в Тель-Авиве в этот день прошло два митинга, которые собрали тысячи местных жителей.

Вышедшие на улицы города жители скандировали: "Нет дискриминации, которая спонсируется правительством", "Бен-Гвир и Смотрич — это катастрофа, Израиль хочет равенства", "Все граждане равны — евреи и арабы".

Тысячи людей выходят на антиправительственные протесты в Израиле

С тех пор люди выходят с протестами на улицы Израиля каждую субботу, время от времени акции проходят и в другие дни недели. Таким образом, протесты продолжаются уже в течение 10 недель.

Основным поводом для проведения митингов стал законопроект о реформе Верховного суда. Люди обеспокоены тем, что если законодательные изменения примут, то у израильского правительства будет больше полномочий по назначению судей на свое усмотрение. Также Верховный суд больше не сможет отменить законодательные инициативы, даже если они будут противоречить Основному закону страны.

Критики считают, что такая реформа напрямую угрожает независимости судебной системы и повлечет за собой коррупцию, пишет BBC.

Но судебная реформа — лишь часть проблемы. Жители Израиля в целом недовольны правым правительством, которое пришло к власти несколько месяцев назад.

Сегрегация рожениц и защита радикалов: кто оказался у власти в Израиле

29 декабря 2022 года в Иерусалиме привели к присяге новое правительство. На пост премьер-министра вернулся глава партии Ликуд Биньямин Нетаньяху. Он представил 33 членов кабинета из числа правонационалистической религиозной коалиции.

"Это самое правое правительство за всю историю Израиля. В его состав впервые входят правые экстремисты и лица с судимостью", — утверждает русскоязычная редакция издания DW.

В частности, министром национальной безопасности стал ультранационалист Итамар Бен-Гвир. Это адвокат, получивший известность благодаря защите еврейских радикалов в судах. Он призывал депортировать из страны нелояльных Израилю арабов.

Моше Каради, экс-глава израильской полиции, выступая на массовой демонстрации 11 марта в Тель-Авиве, заявил, что следует опасаться влияния Бен-Гвира на силовые ведомства страны. По его словам, новый министр нацбезопасности — "осужденный преступник, который совершает враждебный захват полиции и пытается превратить ее в частное ополчение, чтобы служить его политическим целям".

Еще один политик, против которого особо выступают митингующие, — Бецалель Смотрич, назначенный министром финансов. Он также отличился радикальными высказываниями. Так, он призывал разделять в израильских роддомах еврейских и арабских женщин.

"Вполне естественно, что моя жена не хотела бы лежать рядом с женщиной, только что родившей ребенка, который может убить ее сына через 20 лет", — написал он в Twitter.

Бецалель Смотрич

Байден, помоги: митинг у посольства США

11 марта протестующие пришли к посольству США в Тель-Авиве. Люди призывали президента Джо Байдена "помочь" и "спасти демократию" в их стране.

"Президент Байден, пожалуйста, помоги израильской демократии! Это искренняя мольба матери, нам нужна помощь нашего лучшего друга", — говорит женщина на опубликованном в сети видео с акции протеста.

Другая участница митинга заявляет: "Байден, время действовать. Помоги спасти демократию Израиля".

Митинг у посольства США

Неизвестный мужчина сказал, что спасение израильской демократии является "обязанностью" Байдена как президента США и "лидера свободного мира".

На плакатах у людей, вышедших к диппредставительству, написано: "Байден, помоги", "Демократия в наших сердцах" и "Израильская демократия под ударом".

"Уважаемый господин президент Джо Байден, не поддавайтесь на ложь Нетаньяху. Ему безразличны Израиль или наша демократия. Единственное, что для него важно, это избежать тюрьмы, любой ценой. Помогите нам спасти Израиль", — говорится на странице одного из организаторов протестов — движения Yalla Tikva в Facebook, передает издание Ynet News.

Митинги 11 марта прошли минимум в 95 городах, включая Иерусалим.

Напомним, блок 73-летнего Нетаньяху получил большинство на выборах в Кнессет (парламент Израиля). Нетаньяху дольше всех в истории Израиля был премьер-министром и прославился тесными связями с президентом России Владимиром Путиным.