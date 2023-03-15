"Байдене, допоможи!": чому ізраїльтяни вже два місяці масово виходять на протести

11 березня у Тель-Авіві відбулася найбільша в історії країни акція протесту. На вулицях міста налічувалося майже 200 тисяч людей, які виступають проти судової реформи. Але справа не лише (і не стільки) у ній — ізраїльтяни загалом незадоволені правим урядом, який прийшов до влади.

Related video

У суботу, 11 березня, в Ізраїлі відбулася наймасовіша в історії країни акція протесту. На вулиці Тель-Авіва вийшло майже 200 тисяч людей, загалом у мітингах на території держави, за різними даними, взяло участь від 300 до 500 тисяч громадян. Усі вони виступають проти реформи Верховного суду, закон про яку уряд планує ухвалити до кінця березня.

Два місяці протестів: проти чого виступають жителі Ізраїлю?

Протести проти судової реформи в Ізраїлі розпочалися 7 січня. Газета Haaretz повідомила, що в Тель-Авіві цього дня відбулося два мітинги, які зібрали тисячі місцевих мешканців.

Жителі, які вийшли на вулиці міста, скандували: "Ні дискримінації, яка спонсорується урядом", " Бен-Ґвір і Смотрич — це катастрофа, Ізраїль хоче рівності", "Усі громадяни рівні — євреї та араби".

Тисячі людей виходять на антиурядові протести в Ізраїлі

З того часу люди виходять з протестами на вулиці Ізраїлю щосуботи, час від часу акції відбуваються і в інші дні тижня. Так, протести продовжуються вже протягом 10 тижнів.

Основним приводом для проведення мітингів став законопроєкт про реформу Верховного суду. Люди стурбовані тим, що якщо законодавчі зміни ухвалять, то ізраїльський уряд матиме більше повноважень щодо призначення суддів на свій розсуд. Також Верховний суд більше не зможе скасувати законодавчі ініціативи, навіть якщо вони суперечитимуть Основному закону країни.

Критики вважають, що така реформа безпосередньо загрожує незалежності судової системи та спричинить корупцію, пише ВВС.

Але судова реформа — лише частина проблеми. Жителі Ізраїлю загалом незадоволені правим урядом, який прийшов до влади кілька місяців тому.

Сегрегація породіль та захист радикалів: хто опинився при владі в Ізраїлі

29 грудня 2022 року в Єрусалимі прийняв присягу новий уряд. На посаду прем'єр-міністра повернувся голова партії Лікуд Беньямін Нетаньягу. Він представив 33 членів кабінету з-поміж правонаціоналістичної релігійної коаліції.

"Це найправіший уряд за всю історію Ізраїлю. До його складу вперше входять праві екстремісти та особи із судимістю", — стверджує російськомовна редакція видання DW.

Зокрема, міністром національної безпеки став ультранаціоналіст Ітамар Бен-Ґвір. Це адвокат, який здобув популярність завдяки захисту єврейських радикалів у судах. Він закликав депортувати з країни нелояльних Ізраїлю арабів.

Моше Караді, ексглава ізраїльської поліції, виступаючи на масовій демонстрації 11 березня в Тель-Авіві, заявив, що варто побоюватися впливу Бен-Ґвіра на силові відомства країни. За його словами, новий міністр нацбезпеки — "засуджений злочинець, який скоює вороже захоплення поліції і намагається перетворити її на приватне ополчення, щоб служити його політичним цілям".

Ще один політик, проти якого особливо виступають мітингувальники — Бецалель Смотрич, призначений міністром фінансів. Він також відзначився радикальними висловлюваннями. Так, він закликав розділяти в ізраїльських пологових будинках єврейських та арабських жінок.

"Цілком звичайно, що моя дружина не хотіла б лежати поряд із жінкою, яка щойно народила дитину, котра може вбити її сина через 20 років", — написав він у Twitter.

Бецалель Смотрич

Байдене, допоможи: мітинг біля посольства США

11 березня протестувальники прийшли до посольства США у Тель-Авіві. Люди закликали президента Джо Байдена "допомогти" та "врятувати демократію" в їхній країні.

"Президенте Байдене, будь ласка, допоможи ізраїльській демократії! Це щире благання матері, нам потрібна допомога нашого кращого друга", — каже жінка на опублікованому в мережі відео з акції протесту.

Інша учасниця мітингу заявляє: "Байдене, час діяти. Допоможи врятувати демократію Ізраїлю".

Мітинг біля посольства США

Невідомий чоловік сказав, що порятунок ізраїльської демократії є "обов'язком" Байдена як президента США та "лідера вільного світу".

На плакатах у людей, які вийшли до диппредставництва, написано: "Байдене, допоможи", "Демократія в наших серцях" та "Ізраїльська демократія під ударом".

"Шановний пане президенте Джо Байдене, не піддавайтеся на брехню Нетаньягу. Йому байдужі Ізраїль або наша демократія. Єдине, що для нього важливо, це уникнути в'язниці, за будь-яку ціну. Допоможіть нам врятувати Ізраїль", — йдеться на сторінці одного з організаторів протестів — руху Yalla Tikva у Facebook, передає видання Ynet News.

Мітинги 11 березня пройшли щонайменше у 95 містах, враховуючи Єрусалим.

Нагадаємо, блок 73-річного Нетаньягу отримав більшість на виборах до Кнесету (парламент Ізраїлю). Нетаньягу найдовше в історії Ізраїлю був прем'єр-міністром і прославився тісними зв'язками з президентом Росії Володимиром Путіним.