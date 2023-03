Проти судової реформи: в Ізраїлі відбулася найбільша в історії акція протесту (фото)

Уряд Беньяміна Нетаньягу критикують за вплив на вибір суддів Верховного суду та боротьбу з демократією. За даними ЗМІ, на вулицях ізраїльських міст вийшли до пів мільйона людей.

Related video

В Ізраїлі ввечері 11 березня відбулася найбільша в історії країни акція протесту – сотні тисяч людей виступили проти судової реформи. Ізраїльська газета Haaretz пише про майже 500 тисяч людей, які вийшли на вулиці.

У місті Хайфа вийшли на мітинг 50 000 ізраїльтян, а в південному Беер-Шеві щонайменше 8 000 людей. Частина протестувальників блокували головні дороги та вступали у зіткнення з поліцією, зазначили правоохоронці.

Люди не погодилися з реформою, яка надає уряду право вирішального голосу під час виборів суддів. Можливості Верховного суду обмежать щодо скасування директив чи законів.

Ізраїльтяни не погодилися на підпорядкування правової системи уряду

Лідер опозиції Яїр Лапід заявив, що Ізраїль "переживає найбільшу кризу у своїй історії" і розкритикував уряд Беньяміна Нетаньягу за боротьбу з демократією.

Газета The Jerusalem Post привела цифру вдвічі менше — на вулиці вийшли до 250 тисяч людей, а за даними The Times of Israel — максимум 300 тисяч.

"Ми не згодні на підпорядкування правової системи уряду — ні в комітеті з призначення суддів, ні в призначенні головного судді у Верховному суді, ні якимось іншим чином", — сказав учасник акції.

Демонстранти блокували головне шосе Аялон, яке проходить через найбільшу агрегацію Ізраїлю Гуш-Дан.

Демонстранти блокували головне шосе Аялон

"Настав один із найкритичніших тижнів у боротьбі за захист ізраїльської демократії від тих, хто намагається її зруйнувати. Кожен ізраїльтянин, який пам'ятає текст декларації незалежності, повинен проявити силу і мужність, щоб захистити державу", — цитує The Times of Israel заяву організаторів акцій.

Мітинги, за інформацією ЗМІ, пройшли щонайменше у 95 містах — в Єрусалимі, Ашдоді, поселенні Ефрат, Модіїні, Нетанії, Кфар-Саві, Явні, Герцлії, Бейт-Шемеші, Рішон ле-Ціоні та Бат-Ямі. У Тель-Авіві зібралося близько 240 тисяч людей.

Мітинги пройшли мінімум у 95 містах Ізраїлю

"Це не судова реформа. Це революція, яка змушує Ізраїль перейти до повної диктатури. Я хочу, щоб Ізраїль залишався демократією для моїх дітей", — процитувало Reuters 58-річного Таміра Гуйцабрі, який приєднався до акції протесту у центрі Тель-Авіва.

Нетаньягу каже, що демонстрації спрямовані на його повалення. Він перебуває під слідством у трьох справах про корупцію та заперечує всі звинувачення, зауважила агентство.

Нагадаємо, що блок 73-річного Нетаньягу отримав більшість на виборах до Кнесету (парламент Ізраїлю, — ред.). Нетаньягу найдовше в історії Ізраїлю був прем'єр-міністром і прославився тісними зв'язками з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нетаньягу раніше обіцяв у разі перемоги на виборах на посаду прем'єр-міністра розглянути можливість постачання зброї Україні.