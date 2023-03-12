Проти судової реформи: в Ізраїлі відбулася найбільша в історії акція протесту (фото)
Уряд Беньяміна Нетаньягу критикують за вплив на вибір суддів Верховного суду та боротьбу з демократією. За даними ЗМІ, на вулицях ізраїльських міст вийшли до пів мільйона людей.
В Ізраїлі ввечері 11 березня відбулася найбільша в історії країни акція протесту – сотні тисяч людей виступили проти судової реформи. Ізраїльська газета Haaretz пише про майже 500 тисяч людей, які вийшли на вулиці.
У місті Хайфа вийшли на мітинг 50 000 ізраїльтян, а в південному Беер-Шеві щонайменше 8 000 людей. Частина протестувальників блокували головні дороги та вступали у зіткнення з поліцією, зазначили правоохоронці.
Люди не погодилися з реформою, яка надає уряду право вирішального голосу під час виборів суддів. Можливості Верховного суду обмежать щодо скасування директив чи законів.
Лідер опозиції Яїр Лапід заявив, що Ізраїль "переживає найбільшу кризу у своїй історії" і розкритикував уряд Беньяміна Нетаньягу за боротьбу з демократією.
Газета The Jerusalem Post привела цифру вдвічі менше — на вулиці вийшли до 250 тисяч людей, а за даними The Times of Israel — максимум 300 тисяч.
"Ми не згодні на підпорядкування правової системи уряду — ні в комітеті з призначення суддів, ні в призначенні головного судді у Верховному суді, ні якимось іншим чином", — сказав учасник акції.
Демонстранти блокували головне шосе Аялон, яке проходить через найбільшу агрегацію Ізраїлю Гуш-Дан.
"Настав один із найкритичніших тижнів у боротьбі за захист ізраїльської демократії від тих, хто намагається її зруйнувати. Кожен ізраїльтянин, який пам'ятає текст декларації незалежності, повинен проявити силу і мужність, щоб захистити державу", — цитує The Times of Israel заяву організаторів акцій.
Мітинги, за інформацією ЗМІ, пройшли щонайменше у 95 містах — в Єрусалимі, Ашдоді, поселенні Ефрат, Модіїні, Нетанії, Кфар-Саві, Явні, Герцлії, Бейт-Шемеші, Рішон ле-Ціоні та Бат-Ямі. У Тель-Авіві зібралося близько 240 тисяч людей.
"Це не судова реформа. Це революція, яка змушує Ізраїль перейти до повної диктатури. Я хочу, щоб Ізраїль залишався демократією для моїх дітей", — процитувало Reuters 58-річного Таміра Гуйцабрі, який приєднався до акції протесту у центрі Тель-Авіва.
Нетаньягу каже, що демонстрації спрямовані на його повалення. Він перебуває під слідством у трьох справах про корупцію та заперечує всі звинувачення, зауважила агентство.
Нагадаємо, що блок 73-річного Нетаньягу отримав більшість на виборах до Кнесету (парламент Ізраїлю, — ред.). Нетаньягу найдовше в історії Ізраїлю був прем'єр-міністром і прославився тісними зв'язками з президентом Росії Володимиром Путіним.
Нетаньягу раніше обіцяв у разі перемоги на виборах на посаду прем'єр-міністра розглянути можливість постачання зброї Україні.